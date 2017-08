Polémica por errores ortográficos en vallas de la Alcaldía de Medellín

30 de agosto 2017 , 10:44 a.m.

Una ola de críticas enfrenta la Alcaldía de Medellín por errores ortográficos en tres vallas que se instalaron en la ciudad, entre ellas una alusiva a la visita del papa Francisco, que incluso trinó el periodista y escritor argentino Marín Caparrós.



“Señores de la PalabraSanta: ustedes saben que entre el sujeto y su verbo nunca, pero nunca de nunca, se puede poner una coma, ¿no?”, cuestionó.

El escritor twitteó la fotografía con el error, donde decía: “El primero en olvidar, es el más feliz’.



Por lo que además, Caparrós agregó en la red social: “Los vendedores de olvido decidieron olvidarlo. Esta mañana, a 10 días de la llegada del Papa, su cartel ya no estaba”.

Señores de la PalabraSanta: ustedes saben que entre el sujeto y su verbo nunca, pero nunca de nunca, se puede poner una coma, ¿no? pic.twitter.com/S6piXsDtgK — martín caparrós (@martin_caparros) 29 de agosto de 2017

Los vendedores de olvido decidieron olvidarlo. Esta mañana, a 10 dias de la llegada del Papa, su cartel ya no estaba. pic.twitter.com/9eNkTLNDdh — martín caparrós (@martin_caparros) 30 de agosto de 2017

Asimismo, docenas de personas no dudaron en fotografiar otras dos vallas con varios errores en una misma frase.



Una de ellas es sobre la nueva ciclorruta de la avenida Las Vegas, que tenía no sólo errores ortográficos, sino también una cifra que no existe. Por ello, usuarios de redes sociales exigieron que se aclare la inversión en la apuesta de la Alcaldía por la movilidad sostenible.Después de las críticas, la Alcaldía pidió disculpas y retiró la publicidad, que estaba ubicada en la calle 10 de El Poblado, cerca del centro comercial Vizcaya.

Nos disculpamos por lo ocurrido, fue un error de revisión. La valla ya fue desinstalada y se está corrigiendo. pic.twitter.com/Prkzk0eqW1 — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) 30 de agosto de 2017

Otra de las publicidades citaba una cifra irracional 13.500 mil millones y decía

‘personas beneficiados’.Los usuarios le sugirieron a la Alcaldía que invierta al menos en un corrector de estilo que les revise la ortografía.

Superado el asunto ortográfico y todos los maravillosos chistes, pilas con las cifras reales. Quedamos a la espera, @AlcaldiadeMed. pic.twitter.com/2q3Pv2iOt7 — jennygiraldo (@jennygiraldo) 30 de agosto de 2017

Entre otras, @AlcaldiadeMed, ¿qué quiere decir esta valla? No es solo el error de la cifra, es la claridad en lo que se dice. pic.twitter.com/F58hxaZ7Jr — jennygiraldo (@jennygiraldo) 30 de agosto de 2017

MEDELLÍN