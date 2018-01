Polémica obra de Medellín, la tuvo contratista del puente de Chirajara

El deprimido de la transversal Inferior con la loma de Los Balsos, la obra más polémica del paquete de los 23 proyectos de valorización de El Poblado, en Medellín, estuvo en manos de una de las constructoras del puente de Chirajara, en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, que colapsó el pasado lunes y dejó nueve obreros muertos.



Se trata de la firma Gisaico S.A., dueña del contrato de la obra de El Poblado entre el 2015 y 2016. Sin embargo, lo cedió luego de que la Alcaldía encontrara fallas estructurales en los anclajes de uno de los muros de pantalla del deprimido, que funcionaría como estructura de contención.

Esa obra la empezó la constructora Bernardo Ossa López en marzo de 2014 y la tuvo que ceder a Gisaico S.A, cuando tenía una ejecución del 50 por ciento, por incumplimiento en los tiempos.



Así lo explicó la secretaria de Infraestructura, Paula Palacio, al agregar que Guisaico S. A recibió ese contrato con dificultades en el sistema constructivo y que tenía la tarea de terminar el deprimido.“Desafortunadamente en la evolución del proyecto se presentaron problemas estructurales y este contratista tampoco continuó”, explicó.



El paso a desnivel de la Inferior con Los Balsos se inició en marzo de 2014 y entró en funcionamiento el 3 de julio del año pasado, tras casi un año y medio de retraso. Fue adjudicado por 9.832 millones de pesos y terminó costando más de 18.000 millones de pesos.



La funcionaria afirmó que para determinar la causa del desplazamiento del muro, la Alcaldía de Medellín contrató un estudio técnico con la Universidad Nacional y finalmente, Gisaico cedió los trabajos a Conconcreto S.A.

"Hasta el momento, las responsabilidades no se han imputado a los primeros dos contratistas (Gisaico S.A y Bernardo Ossa). El caso está en término sancionatorio y es investigando por la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo Nacional de Ingeniería, a través de su Comité de Ética”, explicó la funcioanria.



Palacio detalló que cuando Gisaico recibió el proyecto, tenía el vaciado de las pantallas que sostienen el puente y que continúó con excavación y la continuación de las pantallas. “Se presentaron problemáticas estructurales, por ello, es complejo determinar cuál de los dos contratistas tiene responsabilidad amplia en la falla y por eso la investigación tiene que ser muy profunda y muy técnica”, advirtió.



El ingeniero civil, Alfonso Vergara, miembro del Comité de Valorización de El Poblado, dijo que la constructora Bernardo Ossa López debió analizar los estudios de suelo donde se instaló el deprimido para soportar la estructura , pero, según él, simplemente hizo estudios superficiales, no fue más allá de dos metros de profundidad y no identificó aguas pérdidas, que al final complicaron los trabajos.

Se presentaron problemáticas estructurales, por ello es complejo determinar cuál de los dos contratistas tiene responsabilidad FACEBOOK

TWITTER

Para el Comité, las dos constructoras fallaron y la ineficiencia en los estudios, los diseños y los malos materiales usados por ambas firmas causaron daños estructurales en viviendas vecinas del proyecto de infraestructura y congestiones vehiculares por más de tres años, por el retraso.



En su momento, Luis Alberto García, director de Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed) de la antigua administración, reconoció los contratiempos que tuvo la obra desde sus inicios. Explicó que el primer contratista tuvo un desempeño desafortunado, no cumplió el plazo inicial, que era de 18 meses, y, finalmente, tuvo que ceder la obra.



El funcionario aclaró que en enero de 2016 no se había identificado la falla estructural del muro de pantalla. También coincidió en que habrá que analizar hasta dónde tienen responsabilidad los primeros contratistas.



MEDELLÍN