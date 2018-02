Polémica en la UPB de Medellín por sugerir no usar minifaldas

La denuncia de una estudiante contra un compañero que le alzó la falda y la tiró con violencia contra el piso sería la razón por la que la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) emitió un polémico comunicado sobre cómo vestirse. En dicho mensaje sugirió no usar minifalda, vestidos, shorts, escotes profundos ni ropa ajustada “para no distraer a los hombres”.

La agresión quedó registrada en un video que circuló en redes sociales, antes de la sugerencia de la UPB. Esto generó indignación. Pero más la supuesta respuesta de la Universidad frente a un hecho violento. También reabrió el debate sobre el machismo, la justificación de la violencia sexual y la cosificación de la mujer.



El comunicado que desató una ola de críticas, protestas y comentarios en redes sociales con el hashtag #UPBenFalda dice: “Trata de usar ropa discreta, no hay nada más incómodo que distraer la atención de tus compañeros de clase y profesores”.



Además, sugiere a las alumnas aprender a combinar el tipo de ropa con el clima y el lugar y les dice que deben evitar ir de vestido, como si fueran para una fiesta, y no usar zapatos altos, “a no ser que tengas una exposición, trabajo o entrevista”.



La concejal de Medellín, Daniela Maturana, dijo que después de ver el vídeo siente tristeza e indignación. “En primer lugar, no comprendo cómo un hombre puede cometer este tipo de actos. ¿Será que se siente con derecho sobre el cuerpo de una mujer? En segundo lugar, me parece increíble que la Universidad no haya sacado un comunicado rechazando esto sino que haya preferido culpar a la mujer, pues fue ella la que lo provocó. El problema nunca será la víctima, el problema está en el victimario”.

En medio de la Polémica, la UPB escribió en redes sociales que la motivación del texto se dio con el fin de dar algunas recomendaciones generales sobre la comodidad en el ambiente universitario. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Maturana explicó que este hecho deja una reflexión en la ciudad sobre cómo entender el rol de la mujer. “Para mí el comunicado de la UPB dejó un mensaje entre líneas: si una mujer usa falda y le faltan al respeto, la culpable, la provocadora es ella y no el hombre que la acosa, le alza la falda, la morbosea o incluso ejerce violencia contra ella”, recalcó. La política afirmó que indicarles a las mujeres cómo vestirse es violencia, es avalar que son instrumentos y objetos sexuales.



También detalló que las agresiones entre mujeres se conoce como Wollying que significa woman + bullying y tiene que ver con la forma como se maltratan entre ellas y avalan el maltrato.



En redes sociales, Maturana criticó a los hombres que se sienten con derecho de abusar de las mujeres por el simple hecho de llevar ropa ajustada: “Y dónde está el manual para enseñarles a los hombres a respetar y a valorar a una mujer. Para decirles que si está de falda, shorts o como les dé la gana, no es luz verde para el piropo, la morboseada o el acoso. Muchos hombres deberían pensar cómo se sentirían si la niña del vídeo es su hija, su mamá, la esposa o a la hermana”.

Inaceptable lo de la UPB. #NadaMásIncómodo que en un lugar al que vas a aprender, te discriminen y llenen de estereotipos. Mañana la #UPBenFalda pic.twitter.com/2Bg5Xc5LS1 — Lorena. (@LoreBeltran) 8 de febrero de 2018

Hola amigos. Yo estudio en la UPB, voy en 8vo semestre de Ciencia Política. Cómo les parece con la que salió la universidad? Es culpa de nosotras que un tipo nos mire. Es culpa de nosotras que nos manoseen. Y es culpa de nosotras todo lo que nos pueda pasar. pic.twitter.com/KKx4Chbt85 — Virginia. (@virginiapetrod) 7 de febrero de 2018

Frente a la situación que circula en las redes sociales y medios de comunicación, en la @upbcolombia informamos: pic.twitter.com/MN8jLwqDsS — UPB (@upbcolombia) 8 de febrero de 2018

Margarita Restrepo, la estudiante de Comunicación Social de la UPB que creó el hashtag #UPBenFalda en twitter, afirmó que es muy grave que la Universidad difunda un mensaje que ayuda a naturalizar el pensamiento machista y la violencia de género.



“La mujer tiene derecho de vestirse como desee y esto no debe ser una justificación de hechos violentos. Además, este texto hace ver a los hombres como carentes de razón, que no son capaces de tener o dictar una clase cuando hay una mujer con falda corta”.



Lo mismo piensa Patricia Luli Fontana, directora de la Corporación Vamos Mujer, quien dijo que esto demuestra que la ciudad ha avanzado poco, para seguir pensando que el problema de violencia, acoso sexual y lenguaje machista de los hombres está referido a los comportamientos de la mujer, a cómo habla, se maquilla y se viste.



“Nos duele e indigna que no estemos caminando de la mano varones y mujeres, seguir pensando que somos provocadoras de actitudes, eso está fuera de contexto, venga de donde venga, de la academia o de la calle. No se puede justificar que una actitud desubicada, agresiva y machista de un hombre sea un problema nuestro”, recalcó.



Asimismo, añadió que las empresas, las universidades y las familias tienen que pensar antes de hacer estos llamados a las mujeres, sobre cómo vestirse, porque hay que cambiar el pensamiento de creer que son provocadoras y culpables de malos comportamientos del sexo opuesto.

La mujer tiene derecho de vestirse como desee y esto no debe ser una justificación de hechos violentos FACEBOOK

TWITTER

En lo que coincidió el sociólogo Max Yuri Gil al decir que la UPB deja un mensaje de la expresión de la cultura machista de la sociedad, porque busca regular una práctica tan personal como vestirse. “No se justifica que la ropa sea la que provoque y distraiga a los hombres, no tiene sentido”, dijo.



El experto añadió que aunque la UPB es una universidad privada y religiosa, presta un servicio público, por lo que debe regirse a la Constitución Política de Colombia que dice que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.



En medio de la Polémica, la Universidad respondió que la motivación del texto se dio con el fin de dar algunas recomendaciones generales sobre la comodidad en el ambiente universitario. “La UPB no pretende condicionar algún código de vestuario para sus estudiantes y eso es evidente en la dinámica misma de la Institución. Ofrecemos disculpas si en algún momento el texto afectó a alguien por la interpretación que se le dio".



DEICY JOHANA PAREJA M.

Redactora de EL TIEMPO

Medellín