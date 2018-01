Poca limpieza opaca obras en quebradas

A menos de dos meses del término de una obra de mitigación de riesgos en la quebrada La Picacha, en el barrio Belén - Aguas Frías, funcionarios de la secretaría de Medio Ambiente encontraron en el lugar un sofá y tres sillas.



Los esfuerzos realizados para prevenir accidentes y asegurar la tranquilidad de los habitantes cercanos, se ven empañados por la falta de compromiso en cuanto a la limpieza de las cuencas.

La obra hace parte de una intervención de la alcaldía de la ciudad, a través de la secretaría de Medio Ambiente y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), que además de adecuar los cauces, se dedicó a intentar educar a las comunidades sobre la importancia de manejar bien las basuras y realizar ejercicios de reciclaje.



La Honda y La Tebaida, ubicadas en el barrio Manrique; Malpaso, en Robledo Aures; y La Pelahueso, en San Javier, fueron las otras quebradas intervenidas.



Para los trabajos, que comenzaron en marzo del año pasado y culminaron en las primeras semanas de 2018, fue necesaria una inversión de más de 6.000 millones de pesos.



Según Mauricio Giraldo, subgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), los principales riesgos que amenazaban a estos sectores eran posibles inundaciones y deslizamientos. De hecho, en el pasado se presentaron emergencias en esos cauces, afectando a las comunidades que viven próximas a ellos.

El caso más dramático ocurrió en 1996, cuando una avalancha en la quebrada La Honda, ubicada en la comuna 3, dejó 206 damnificados, destruyendo más de 52 viviendas.



En la quebrada La Picacha, suroccidente de la ciudad, sucedió algo similar, cuando esta se desbordó el 18 de diciembre de 2011, generando la muerte de una persona y afectando a decenas de habitantes.



De hecho, en los últimos años, este afluente de 10 kilómetros ha sido considerado de alto riesgo para la comuna 16, debido a su crecimiento en épocas de fuertes lluvias. Por lo mismo, este necesita un plan de diversas adecuaciones. “La Picacha es un proyecto que tiene un costo aproximado a los 100.000 millones de pesos, donde evidentemente es muchísimo mayor la inversión que se necesita”, afirmó Giraldo.

Por situaciones particulares como esta, la secretaría de Medio Ambiente decidió, por ahora, priorizar los siete puntos más críticos de algunas quebradas.



Fue justamente en La Picacha, donde comenzaron estas obras a principios de 2017, generando 313 nuevos empleos.



En esa quebrada, se hicieron dos adecuaciones en dos puntos distintos. En la parte baja se levantaron muros de contención, para evitar taludes. En la parte alta, donde se encuentran los tanques de EPM, se construyó un box culvert. Este mecanismo es uno de los más utilizados para mejorar la circulación del agua.



El mismo recurso fue instalado en la quebrada La Tebaida, donde se construyó otra estructura hidráulica similar, de unos 48 metros lineales.



En las quebradas Malpaso y La Honda, por su parte, se hicieron canales abiertos para ampliar la capacidad de los cauces en caso de flujo torrencial.



Dentro del plan de desarrollo de la secretaría de Medio Ambiente, está estipulado seguir con las adecuaciones en otras de las 4.217 quebradas del municipio de Medellín y se espera que durante este año, continúen en otros sitios urgentes.

Las obras están ligadas a otras acciones de la administración para el cuidado de las quebradas.

Así estaba la quebrada Malpaso, en Robledo Aures, antes de que se interviniera con la construcción de un canal abierto de 120 metros lineales. Foto: Cortesía alcaldía de Medellín

De hecho, la limpieza de las aguas del municipio y las actividades educativas alrededor de su cuidado, son realizadas todos los días por la secretaría de Medio Ambiente.



Según el secretario de ese despacho, Sergio Andrés Orozco, en el año 2017 se sensibilizaron 20.000 personas sobre la importancia de mantener las quebradas en buen estado. Pero los esfuerzos no se ven reflejados en las cuencas, por lo menos en aquellas aledañas a los barrios.



Los cauces tienen riesgos naturales que pueden mitigarse, pero que responden a factores ajenos que no son controlables, como los aguaceros completamente concentrados que saturan la capacidad hidráulica de las quebradas.



Pero así también, la contaminación es un elemento determinante en los posibles peligros existentes.



Sin la consciencia ciudadana necesaria para entender la gravedad que supone arrojar residuos a los afluentes, las obras civiles no logran reducir todos los riesgos, así lo explicó el secretario. Por su parte, el funcionario de la EDU coincidió en que la responsabilidad debe ser compartida, entre el Estado y la comunidad.



Otro aspecto clave en el asunto, es que los ciudadanos tienden a asentarse muy cerca de los cauces, ignorando que existen zonas de protección destinadas justamente a inundarse en caso de desbordamiento.



Aunque las autoridades ambientales reconocen la necesidad de estas obras, los ejercicios de concientización sobre el manejo de basuras es fundamental. Mientras los procesos de las obras son lentos, por los estudios, diseños y permisos que deben gestionarse con las entidades encargadas, la responsabilidad de la comunidad ante el manejo de residuos es determinante en la prevención de riesgos y desastres.





VALENTINA VOGT

Para EL TIEMPO

valalb@eltiempo.com

@ValentinaVogt