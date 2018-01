‘Yo no podría haberla escrito sino después de ser madre’

Los nervios, previos a conocer el resultado del galardón, eran inevitables y se percibían en los rostros de los tres finalistas del IV Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana.



El día había sido agitado: un conversatorio en la mañana, un almuerzo al mediodía y el gran evento nocturno en el auditorio Fundadores de la universidad Eafit mostraba a los jóvenes autores, como los definió Héctor Abad Faciolince, cansados y ansiosos.



El certamen había recibido 80 textos, publicados entre el primero de noviembre de 2016 y el 30 de octubre de 2017, de los cuales fueron depurados más de 60. Tres fueron finalistas, uno de ellos nombrado La Perra, de la autora caleña Pilar Quintana, quien fue la ganadora en su cuarta versión.

En él se cuenta la historia de una mujer madura, del Pacífico colombiano, quien adopta a una perra y la llama Chirli, como hubiera llamado a la hija que nunca tuvo. Entre ellas dos nace una relación intensa y entrañable.

¿En qué se inspiró para escribir ‘La Perra’?

Pilar Quintana: el libro pasa en el Pacífico colombiano en donde yo viví durante nueve años . Cuando empecé a escribirlo estaba viviendo en Bogotá. Yo quería hacerle un homenaje, un canto al Pacífico, porque tenía mucha nostalgia de no estar allá, entonces supongo que también fue una forma de sentirme en él.

¿Cómo fue ese proceso de creación?

P. Q: me demoré muchísimos años creando la historia, que es el trabajo, no de escritura, sino de pensar y pensar. Como 12 o 14 años. Cinco meses escribiendo y luego el proceso de corrección. Me parece siempre que lo más complejo es armar la historia, hacer una historia que no tenga huecos ni fisuras. Creo que ese es un gran reto que tenemos los novelistas, los guionistas, todas las personas que trabajamos armando historias. Y en eso me demoré mucho tiempo.



La historia de 'La Perra' parece súper sencilla y lo es, pero creo que para armarla y fuera un engranaje que no se cayera, tuvieron que pasar todos esos años.

¿Tuvo alguna relación la maternidad propia con la historia del libro?

P. Q: sí. Yo no podría haberla escrito sino después de ser madre. Es una historia sobre una maternidad frustrada y yo creo que hubiera sido muy difícil para mí escribir sobre una maternidad frustrada sin haber tenido un hijo, sin haber sentido el deseo, principalmente, de ser madre.



Yo, entre los 30 y 40 años que era cuando mis amigas estaban en su edad reproductiva, no quería saber nada de ser mamá. No tenía ese deseo. Pero llegué a los 40 y me pasó un poco como a la protagonista, que me dieron ganas de tener.



La protagonista de la novela quiere tener un hijo todo el tiempo. Ella no lo logra, no consigue tener un hijo. Y cuando va a cumplir 40 años y luego de haber oído desde chiquita que esa es la edad en la que las mujeres se secan, entonces decide adoptar una perrita y empieza a vivir su maternidad a través de esa perra.

¿Qué significa para usted este premio?

P. Q: gané un premio, hace unos años en España, en 2010, con mi segunda novela que se llama 'Coleccionistas de polvos raros'.



También había sido finalista en un concurso de cuentos, con un solo cuento, y esta es la tercera vez, pero me parece a mí que es el más importante de todos.

¿En este momento está trabajando en algún texto?

P. Q: sí, siempre estoy trabajando en algún texto. A veces no revientan, a veces terminan en la caneca de la basura. Vamos a ver si sí revientan. Vengo escribiendo cuentos que tratan sobre parejas que viven en lugares aislados y salvajes: selvas, desiertos y montañas. Lugares con nieve, muy secos. Parejas que se están desmoronando y cuya relación está llegando a su final. La Perra era uno de esos cuentos, que se convirtió en novela.

Veo que tienen un poco de protagonismo los lugares de estos cuentos con ‘La Perra’.

P. Q: para mí siempre han sido muy determinante los universos en los que he vivido, pero además los universos creativos.



Me esfuerzo por crear un universo creativo que sea verosímil, que parezca real, no necesariamente realista. Para mí eso es un ingrediente fundamental. Y en La Perra me esforcé mucho en crear la atmósfera y el clima, la sensación que da ese lugar en el Pacífico.

Tiene muchas publicaciones de seguidores con fotografías del libro ¿Qué comentarios ha recibido?

P. Q: para mí ha sido maravilloso, he recibido muchos comentarios positivos, he tenido fotos que me encantan porque los lectores que fueron ahorita en vacaciones al Pacífico me mandaban fotos con la novela, el mar, la lluvia, una pequeña cabaña en la playa, un poco mostrándome que se estaban leyendo La Perra en su ambiente natural. Me parece satisfactorio y precioso.

¿Qué consejos les daría a los nuevos escritores?

P. Q: ¡Ay! Muchas veces tiendo a ser muy pesimista y a decirles: oiga, si usted no está súper convencido que esto es lo que quiere hacer y si usted cree que puede ser feliz haciendo otra cosa, mejor haga eso que dedicarse a escribir que es una carrera dura, que tiene satisfacciones, sí, pero generalmente son pequeñas y poquitas.



Si uno puede hacer algo que pueda ser más chévere, mejor hacerlo.



Uno de los consejos que a mí más me sirvió fue el de botar las cosas que no servían, a no enamorarme de mis textos, hasta el punto de atesorarlos y decir que eran lo mejor del mundo, a no ser ciega sino que, si alguien me decía que no servía, listo no sirve o si toca corregirlo, hacerlo. Tener siempre la capacidad de reescribir.

