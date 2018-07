Piden respetar proceso judicial de un predio del Tulio Ospina (Bello)

03 de julio 2018 , 05:30 a.m.

Un desalojo adelantado por un inspector de Policía de Bello y que luego fue revertido por la orden de un juez fue el último capítulo de la novela en que se ha convertido la disputa entre la gobernación de Antioquia y los poseedores del Lote Bellavista, predio que integra un terreno de más de 90 hectáreas -el Tulio Ospina- en el que se pretende construir un Parque de Deportes a Motor y otros desarrollos públicos.

El lote fue donado al Departamento y a Medellín en los años 70, pero ha estado en posesión de diferentes personas desde la década del 80. Las normas indican que después de 10 años de posesión se puede solicitar la pertenencia del terreno, lo que sucedió en 2008.



Desde entonces el proceso se ha desarrollado en los estrados judiciales sin que quede en firme la titularidad, ni para los poseedores ni para la Gobernación, que apenas en los últimos años se ‘pellizcó’ para reclamar la propiedad.



Luis Iván Zapata, uno de los cuatro poseedores le explicó a EL TIEMPO que no entiende por qué el pasado viernes 22 de junio se adelantó procedimiento de desalojo del lote en el que funcionan un parqueadero, más de 50 talleres de mecánica y un hospedaje para conductores.



Argumentó que para él, aún no media una decisión judicial en firme que le adjudique esta propiedad a la gobernación de Antioquia.

Unas 200 familias afectadas

Aunque por medio de un comunicado oficial de la alcaldía de Bello (23 de junio), el inspector de Policía que realizó el operativo señaló: “Nos acercamos a cumplir con nuestras funciones y a recuperar el lote que pertenece a la Gobernación de Antioquia”, el sábado en la mañana las mismas autoridades tuvieron que suspender el desalojo ante la orden de un juez, mediante una tutela, que indicó detener cualquier procedimiento.



“Yo le pido al señor gobernador que respetemos las decisiones judiciales. Si un juez de la República determina que esto es un bien del Estado, nosotros nos tenemos que ir”, declaró Zapata, quien a su vez rechazó que el desalojo se haya realizado sin la presencia de representantes del Ministerio Público. De hecho, mientras Zapata afirma que el procedimiento se realizó en la noche, el comunicado de la alcaldía señala que fue en la tarde.



El representante legal del Parqueadero Bellavista afirmó que hasta el momento esa decisión judicial no se ha dado, por lo tanto rechazó el desalojo y solicitó al gobernador y a las autoridades, les permitan abrir los negocios que en este momento permanecen sellados y que afectan, según Zapata, a más de 200 familias que devengan su sustento de los servicios que allí se prestan.



En este momento el predio se encuentra custodiado por unidades de la Policía y el Ejército que no permiten las actividades comerciales.

“Estas 200 familias están aguantando hambre. Todos los días recogemos donaciones para hacer el almuerzo colectivo para todos, son personas que viven del trabajo de día”, recalcó Zapata. Enfatizó en que cumplen con todas las normas para poder trabajar y ejercer las actividades comerciales. “Ya en el tema jurídico, sí le pedimos al gobernador y las autoridades que respeten las decisiones. Esas se podrían tardar entre uno y dos años”, dijo.



¿Ahora? Si en la actualidad no hay una decisión judicial en firme para que el bien sea restituido a la gobernación, no se entiende que en el comunicado oficial de Bello, se afirme que se actuó bajo un fallo judicial.



“56 talleres de mecánica, un hotel, cuatro estaderos y un parqueadero que toma gran parte del lote fueron sellados y se informó a dichos propietarios que de manera voluntaria retiraran sus enceres (sic) y distintas cosas que tuvieran dentro del lugar, todo esto se da mediante fallo que se da a favor de la Gobernación”.



Aunque en el transcurso de la semana se trató de conocer la posición de la alcaldía de Bello y también el fallo en el que se basó el inspector, no se obtuvo respuesta de parte de la administración, pese a que se señaló a este medio que incluso se emitiría un comunicado oficial al respecto.



También se quiso conocer la reacción de la gobernación frente al revertido operativo de desalojo y acceder al contenido del fallo, en el que se soportó el accionar de la inspección de policía de Bello, pero tampoco se obtuvo respuesta.



