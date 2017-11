Las dos entidades de salud que piden salvación urgente en Antioquia

Acciones contundentes. Planes serios y fuertes. Esas son algunas de las peticiones que hicieron varios concejales de la ciudad para mantener a salvo a la EPS Savia Salud y a la ESE Metrosalud, instituciones que atienden en su mayoría a los ciudadanos de menores recursos económicos. Pero también, para garantizar las estrategias de promoción y prevención que beneficien a los ciudadanos.

Tanto Savia como Metrosalud presentan riesgos significativos, por sus problemas financieros, de acuerdo con el último balance presentado por sus respectivos gerentes.



Para la concejal Luz María Múnera, es importante que se haga una inversión seria con la ejecución correcta de los programas y proyectos propuestos para mantener ambas entidades a flote.



Asimismo, enfatizó en la necesidad de encontrar la manera de mejorar la situación de Metrosalud, así como las condiciones de los empleados de la ESE.



Sobre esta entidad, el concejal Jesús Aníbal Echeverri criticó el estado de las ambulancias y su correcto funcionamiento. Por ello, el corporado pidió que se haga un informe en el cual se evidencie la situación de los vehículos, así como el reporte de accidentes por camillas en mal estado, otra de las preocupaciones.

Un municipio con las condiciones financieras de Medellín debería aportar de su propio dinero al sistema de salud FACEBOOK

TWITTER

Al respecto, Leopoldo Giraldo, gerente de Metrosalud, dijo que están programando seis ambulancias de noche y ocho de día, las cuales hacen en promedio 2.5 traslados por turno.



Reconoció también que muchas veces los vehículos se quedan hasta ocho horas esperando que los pacientes que transportan sean atendidos en los centros de salud a los que son remitidos. Por eso, dijo, están buscando soluciones.



Entre tanto, Múnera hizo un llamado a la secretaría de Salud de Medellín frente a la falta de ejecución de algunos programas para obtener logros importantes, como la implementación del modelo integral de salud y la gestión para el aseguramiento de las personas.



Respecto a los recursos con los que contará la dependencia de salud el próximo año, la secretaria Claudia Arenas indicó que será de 593.000 millones de pesos, de los cuales 580.000 millones serán para la inversión en iniciativas que ayuden a cumplir retos como la cobertura del aseguramiento general de la seguridad social por encima del 95 por ciento, implementar el Sistema de Emergencias Médicas y fortalecer el Centro Integrado de Gestión de Acceso en Salud (CIGA), con el cual se busca seguir descongestionando los centros de urgencias.



Finalmente, el concejal Fabio Humberto Rivera manifestó que se debe entregar presupuesto no solo a Metrosalud y a Savia, sino a todas las entidades de salud de la ciudad, de modo que se pueda garantizar su funcionamiento y la atención integral a todos los usuarios.

La EPS Savia Salud todavía pende de un hilo

Nada que se aprueba el plan de salvamento que se propuso para mantener a flote a Savia Salud. Para hacerlo, la Superintendencia Nacional de Salud puso a la EPS mixta bajo medida de vigilancia especial, con inspecciones el 31 de octubre pasado y los próximos 28 de febrero y 31 de marzo de 2018.



Todo, porque Savia debía capitalizar 500.000 millones de pesos autorizados por la entidad nacional antes del 31 de octubre, pero no lo logró. Esto significa que el Gobierno Nacional no desembolsará los bonos opcionales convertibles en acciones (bocas) por un valor de 370.000 millones de pesos.



“La Superintendencia no va a aprobar el plan de salvamento si no se le muestra capitalización de 2018 a 2024 y, por ende, los bocas no van a llegar antes del 31 de diciembre”, indicó Juan David Arteaga, gerente de la entidad, quien se mostró preocupado por la situación.



Asimismo, explicó que en la próxima asamblea de socios, se debe analizar cómo podría ser la capitalización, de acuerdo con el presupuesto proyectado para el próximo año, que es de 1,5 billones de pesos.



La situación de Savia es delicada. Según el gerente, la información financiera de mayo y junio pasados determinó que estaba perdiendo 145.000 millones de pesos adicionales a lo presupuestado, lo que indica que a 2024 habrá pérdidas de 685.000 millones de pesos, un valor sobre el cual debe hacerse la capitalización. De no lograrlo, la muerte de Savia sería definitiva, como se viene pronosticando desde hace varios meses.

Savia Salud tiene 1,7 millones de afiliados. Atiende el régimen subsidiado en 116 municipios de Antioquia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Una de las soluciones que ve el gerente ante la problemática es el aumento de ingresos de la entidad que podría llegar a 1’750.000 afiliados, lo que equivale a incremento de ingresos a 1,6 billones de pesos.



Actualmente, añadió Giraldo, en la EPS se tienen 90.000 afiliados del régimen contributivo, que aportan 5.000 millones de pesos mensuales, y 1’610.000 del régimen subsidiado, que aportan 105.000 millones de pesos cada mes.



“Algunas instituciones están interesadas en aportar capital privado. Si la Superintendencia de Salud ve por lo menos el 40 por ciento de esta capitalización a diciembre 31 de 2017, aprobaría el plan de salvamento y aprobaría los bocas”, dijo el gerente.

La Superintendencia no va a aprobar el plan de salvamento si no se le muestra capitalización de 2018 a 2024 y, por ende, los bocas no van a llegar antes del 31 de diciembre FACEBOOK

TWITTER

Savia Salud es una de las EPS con mayores deudas hacia las clínicas y hospitales, manifestó Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA): “Seguimos con el fantasma de la liquidación de Savia Salud, lo que tiene estresado a los hospitales, no sabemos que va a pasar con la EPS”.



En el caso de la alianza Somos 14 más 1, que agrupa a 17 clínicas y hospitales de Antioquia, esta es la EPS activa con mayores deudas, con un total de 514.493 millones de pesos, con corte a septiembre 30 de 2017.



Una liquidación de esta entidad significaría grandes pérdidas para las instituciones públicas y privadas, por lo cual en varias ocasiones han abogado para que se tomen medidas de fondo que impidan su fin.

Metrosalud no da abasto para sostener su red

Una cartera de 77.000 millones de pesos, con corte a 30 de septiembre, así como deudas con proveedores que ascienden a los 32.000 millones, son solo uno de los problemas que enfrenta la ESE Metrosalud para mantenerse con vida y garantizar la atención de los usuarios: unos 37.900 del régimen contributivo y 474.000 del régimen subsidiado, según explicó Leopoldo Giraldo, gerente de la entidad.



Sin embargo, a la situación que es la misma que enfrentan otras instituciones prestadoras de salud, se suma una problemática mayor. Metrosalud se está viendo ahogado para sostener su red de servicios en la ciudad, con el agravante de que tiene un flujo de caja mensual de 11.000 millones de pesos, frente a gastos de 16.000 millones de pesos en el mismo periodo de tiempo.



“Eso hace que nos mantengamos con problemas de liquidez complejos”, indicó Giraldo, quien precisó que la verdadera dificultad radica en que tienen 52 centros de salud en toda la ciudad y eso eleva los costos de mantenimiento.



Todo, porque sostener cada punto de atención cuesta 40 millones de pesos mensuales, es decir, 480 millones de pesos al año para un total de casi 30.000 millones de pesos anuales por los 52 centros de salud.

Las deudas de la ESE con los proveedores ascienden a los 25.000 millones de pesos. Foto: Guillermo Ossa/Archivo EL TIEMPO

Aunque el gerente recalcó la importancia de que esta red exista, también cuestionó que en muchas comunas hay centros de salud cercanos a 10 minutos unos de otros y muchos de ellos no son sostenibles. Por otro lado, la sostenibilidad de Metrosalud también depende del número de usuarios de la EPS Savia Salud, la principal aseguradora a la cual le prestan servicios.



Al respecto, el concejal Jesús Aníbal Echeverri expresó su preocupación porque a las problemáticas financieras de Metrosalud se suma la falta de utilización de algunas instalaciones físicas, nuevas y dotadas, tal como ocurre con la sede de Nuevo Occidente, mientras que otros centros de salud operan en condiciones menos ideales.



Entre tanto, Giraldo puntualizó que para el próximo año se tiene proyectado un presupuesto de 238.996 millones de pesos, de los cuales ya hay una disponibilidad de 9.600 millones de pesos, para el pago de seguridad social que debe hacerse en enero, el pago de contratistas de proyectos y otros gastos menores. Por concepto de arriendos de la entidad, se tiene presupuestado un total de 728 millones de pesos.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

@HeidiTamayo

Medellín