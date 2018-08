Piden más seguridad al rededor del la Universidad Nacional en Medellín

Luego de que la semana pasada se conociera el caso de violación a una estudiante de la Universidad Nacional (UN) sede Medellín en las afueras del campus El Volador, los universitarios aún no ven mejoras en la seguridad y se sienten desprotegidos.



“Realmente no vemos que haya un mejoramiento, no hay luces buenas en Punto Cero y la otra situación es que nos han llegado a atracar compañeros cerca del cuartel de la Policía en donde guardan las tanquetas del Esmad”, comentó Wilmar Ortiz, estudiante de ingeniería.

La opinión es generalizada, sobre todo en redes sociales, en las cuales los estudiantes han expresado la falta de compromiso de las autoridades para que haya presencia permanente de Policía en las afueras campus, pues la situación no es nueva. El vicerrector, Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, explicó que la estudiante violentada está siendo atendida por los protocolos activados por la Alcaldía de Medellín cuando ella denunció el hecho.

Es un proceso complejo que genera situaciones de temor y de riesgo, pero está siendo atendida. Y la universidad, cuando ella lo considere, también tiene todos los escenarios para seguir atendiéndola FACEBOOK

TWITTER

Luego del conocimiento de la violación de la estudiante, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga convocó a una reunión conjunta de trabajo en la que se dieron cita el comandante encargado de la Policía Metropolitana, coronel Juan Carlos Rodríguez; el jefe de la Sijín, coronel Erick Conrado; el secretario de seguridad de Medellín, Andrés Felipe Tobón; y una delegación de la universidad que estuvo encabezada por el vicerrector y el representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, Alejandro Palacio. Allí se acordó la articulación de acciones entre la fuerza pública, la administración local desde varias de sus secretarías y la universidad.



“Es un proceso de circulación y de policías estacionarios en algunos puntos y son todos los días alrededor del campus y tenemos una comunicación permanente con las personas que delegaron del CAI para esta zona”, precisó el vicerrector.

Los alrededores del campus no son muy transitados, debido a la soledad se presentan los atracos. Foto: Guillermo Ossa - EL TIEMPO

Pese a estos compromisos, en un recorrido hecho por este diario no se encontró presencia de la policía en las afueras del campus El Volador en el medio día de ayer y esto fue corroborado con varios estudiantes de la Universidad Nacional, consultados al respecto, quienes mencionaron que solo cuando ocurre una situación de peligro regresa la Policía a hacer presencia.



De otro lado el vicerrector contó que están “hablando con el alcalde en temas de movilidad y accesibilidad hacia los predios de la universidad (...) Habría que disponer algunas rutas de buses para que vengan de las estaciones del metro hasta el campus de la universidad”.



David Calle Atehortúa - Redactor ADN

​andcal@eltiempo.com



MEDELLÍN