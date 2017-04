Piden más celeridad en los proyectos claves de Medellín

20 de abril 2017 , 07:41 a.m.

20 de abril 2017 , 07:41 a.m.

“Ya va el 33 por ciento del gobierno del alcalde Federico Gutiérrez y si las obras de su Plan de Desarrollo no comienzan este año, no va a alcanzar a entregar ninguna y eso sería un desastre”. Así indicó Fabio Humberto Rivera, concejal citante al debate sobre los proyectos especiales de Medellín.



Parques del Río, corredor vial de la 80, ampliación de la misma vía, cable del Picacho, intercambios viales, túnel que pasará por debajo del aeropuerto Olaya Herrera, la ampliación de la avenida regional hacia el Norte y obras de infraestructura educativa, fueron algunas de las obras por las que los corporados pidieron respuesta a Planeación Municipal y secretaría de Infraestructura física.

El costo de cada una, el cronograma de ejecución y la viabilidad financiera fueron los aspectos relevantes en el debate del Concejo.



Y es que muchas de las obras, como el tren ligero de la 80 y el cable de El Picacho, necesitan recursos del Gobierno Nacional y aún no se tiene respuesta concreta sobre los mismos.

En el caso del cable, se requieren 100.000 de los 289.000 millones de pesos que cuesta el proyecto. Para el tranvía, que tiene un valor de 2,9 billones de pesos, se buscan recursos de la Ley de Metros, que dicen que el Gobierno Nacional debe aportar entre el 40 al 70 por ciento del costo de la obra.



La concejal María Paulina Aguinaga manifestó su preocupación, pues según ella, no detallaron un cronograma claro para las obras, hay información inconclusa sobre la financiación de las mismas.

Agregó, que muchas de las obras de la ciudad han tenido sobrecostos hasta del 50 por ciento, por lo que sugirió una ‘lista negra’ de contratistas, pues se les siguen adjudicando obras”.



Otra de las quejas presentadas por los corporados fue la demora en la adquisición de predios en obras claves como la ampliación de la carrera 80 a la altura de la facultad de Minas de la Universidad Nacional, el intercambio vial del Puente 4 Sur y la extensión en el norte de la Avenida Regional.

De otro lado, César Hernández, director de Planeación de Medellín, informó que el 2016 fue un año en el que se estructuró el Plan de Desarrollo y se concretaron obras que dejó la administración anterior. “Recibimos 94 proyectos, de los cuales, 45 estuvieron en ejecución de obra, de esos, el año pasado se finalizaron 34”, indicó Hernández.



El funcionario añadió que dichas obras tuvieron adiciones presupuestales de cerca de 250.000 millones de pesos.



Para este año, habrá 1,1 billones de pesos para obras en la ciudad, de los que “ya se iniciaron todos los procesos de diseño y convenios con los entes descentralizados para que este año estén diseñados todos los 154 proyectos que se tienen hasta el 2019”.



El cronograma, añadió Hernández, es que el segundo semestre se realicen las contrataciones, para que en los años 2018 y 2019 se hagan las adiciones presupuestales para la generación de nuevos proyectos.

Estado actual y costo de las obras

1. Cable del Picacho

Este medio de transporte masivo además de solucionar los problemas de movilidad en el sector nororiental, llegará con innovación urbana y social, así como pasó en Santo Domingo Savio y la comuna 13. Foto: Archivo/EL TIEMPO

César Hernández, director de Planeación de Medellín, aclaró que la obra no tiene sobrecostos como se dijo en el debate.



“Inicialmente se hizo un cálculo de que costaría $150.000 millones, pero ya con estudios actualizados, ingeniería y gestión predial, el valor es de $298.000 millones”, explicó el funcionario.



Añadió el ingeniero que se requieren los $100.000 millones del Gobierno Nacional para antes del 5 de junio para iniciar licitación.



De otro lado, la concejal Paulina Aguinaga indicó que solicitó un derecho de petición al Ministerio de Hacienda sobre el tema del cable, “y la respuesta fue que por el momento no hay ninguna partida presupuestal asignada para la financiación”.

2. Corredor vial de la carrera 80

Avenida carrera 80 de Medellín. Lugar de la ciudad por donde se construirá la segunda línea del tranvía Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

El pasado 13 de marzo la Alcaldía solicitó a la Nación los recursos que por Ley de Metros tiene derecho la ciudad para la obra del Tranvía de la 80.



Sin embargo, aún no hay respuesta oficial y se cree que no será viable. El proyecto está en etapa de diseños y tiene un costo de 2,9 billones de pesos de los que la Alcaldía cuenta con 600.000 millones.



En caso de que el Gobierno no aporte los más de 2 billones restantes, el plan B serían buses eléctricos en esa zona.

3. Infraestructura educativa

La inauguración de la Ciudadela Pedro Nel Gómez, que unirá a las instituciones universitarias ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia, será en junio de 2017 Foto: Archivo/EL TIEMPO

En el Plan de Desarrollo de este cuatrienio se indicó que se construirían seis plantas físicas educativas y 15 más mediante Alianzas Público Privadas (APP) en convenio con el Ministerio de Educación.



Según César Hernández, los seis proyectos iniciales ya están en etapa de diseño. En el mismo estado se encuentran dos de las tres ciudadelas universitarias (Occidente y Norte). La restante, la Pedro Nel Gómez ubicada en Robledo, será entregada en julio de este año.



El costo para las tres ciudadelas educativas, según Planeación Municipal, es cercana a los 280.000 millones de pesos.

4. Intercambios viales y ampliación de vías

Al menos 100 familias fueron impactadas por el proyecto del puente de la Madre Laura, que une a Castilla con Aranjuez. Hoy piden una solución de vivienda. Foto: Jaiver Nieto Álvarez/EL TIEMPO

Hay tres proyectos viales que buscan mejorar la movilidad en la ciudad: el intercambio vial en el puente 4 Sur, la ampliación de la carrera 80 y la extensión de la avenida Regional hacia el norte.



El primero tiene un valor de 33.500 millones de pesos está en etapa de gestión predial. El segundo costará 13.800 millones de pesos y también está en gestión predial y espera iniciar a finales de este año o comienzos del otro. El último, está en etapa de diseño y gestión predial y costará 239.000 millones de pesos.

