Proponen vías para que túnel de Oriente no quede ‘mocho’

Conectar a Medellín con el aeropuerto de Rionegro en aproximadamente 20 minutos es la promesa del túnel de Oriente, que entrará en operación en diciembre de este año.



Sin embargo, a pesar de que la gobernación de Antioquia aseguró que la obra tendrá cierre financiero tras la suspensión del cobro de 5.000 pesos por conectividad aeroportuaria, ronda la preocupación sobre la salida del viaducto, tanto del Oriente como de Medellín, en Las Palmas, debido a la falta de vías complementarias.

Fabio Ríos, director ejecutivo de la Asociación del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora), explicó que de nada serviría conectar a los valles de Aburrá y San Nicolás si al salir del túnel los viajeros se encontrarán con trancones monumentales que hagan perder el tiempo que se ahorraron.



“Los más de 18 minutos que se ahorran en el túnel se pierden en los embotellamientos. La infraestructura vial que tiene el Oriente no está preparada para recibir el flujo vehicular que llegaría desde Medellín. Por eso, volvemos a solicitarle al Gobierno Nacional que invierta en estas vías para que el túnel sea en realidad una megaobra y no un ‘elefante blanco’”, opinó Ríos.



Añadió, que un Plan B sería el cobro vía valorización pero a los estratos 5 y 6, que serían las grandes industrias asentadas en el territorio, las que para él serán las mayores beneficiadas por el túnel. Así se garantizaría el recaudo de más de 80.000 millones de pesos que costarían las vías, acorde a un estudio hecho hace tres años con el gobierno departamental.

“Si no se van a hacer todas, que al menos se haga la más importante, que para nosotros es una doble calzada autopista Medellín-Bogotá – glorieta del aerpuerto – Llanogrande – Rionegro”, pidió el directivo.



Pese a las preocupaciones de Masora, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que sí se están desarrollando soluciones viales para esa subregión: “Las Palmas es una vía relativamente ‘mocha’ porque no tiene entradas o salidas. Allí se tiene planeada una gran glorieta cerca al hotel Intercontinental que conecte directamente al centro y no haya que pasar por San Diego”.



En lo referente al Oriente, el mandatario dijo que con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se construirá una doble calzada Guarne – aeropuerto - mall Llanogrande - Rionegro – La Ceja, para una mejor movilidad, conectándose a una obra vial vía APP desde Sancho Paisa – aeropuerto.

“Todos los que salgan de Envigado podrán tomar esa vía sin necesidad de hacer uso del túnel de Oriente”, explicó el gobernador, quien añadió que con la alcaldía de Envigado “llegamos a un acuerdo en la que ponemos recursos y ellos aportan otros para que haya acceso de Envigado a Doña Rosa, lo que sería otro camino para entrar y salir de Las Palmas”.



Sin embargo, aclaró que con las obras que se están haciendo se podrán aliviar los problemas de movilidad hasta por siete años, pero se deben hacer más para garantizar la conectividad.



Por su parte, el diputado de la Asamblea de Antioquia, Juan Esteban Villegas, reconoció que se han hecho inversiones en vías para el Oriente, pero no las suficientes.



“Se necesita que se concreten más. Por ejemplo la APP Marinilla- El Peñol- Guatapé, pero que sea doble calzada y no ampliación de carril de 8 a 12 metros porque hay un agotamiento de la capacidad vial. La idea es que al menos dejen doble calzada Marinilla – El Peñol y dejar comprados los predios en el otro tramo”, opinó el corporado.



Villegas no ocultó su preocupación por el hecho de que no se esté generando un desarrollo vial alternativo al túnel de Oriente. “Entonces hay temores de que cuando entre en operación el túnel, quede rezagada la necesidad de construir las dobles calzadas que dinamizarán el circuito vial de la zona”.

¿Y Medellín qué?

La preocupación por la movilidad al salir del túnel de Oriente no es solo desde esa subregión. En Medellín también hay propuestas para evitar que tanto Las Palmas como San Diego, sean en cuellos de botella.



Martín Alonso Pérez, presidente de la Sociedad Antioqueña de Arquitectos e Ingenieros (SAI), envió una propuesta a la alcaldía de Medellín para que con parte de los 600.000 millones que se tienen para el corredor vial de la 80 se adelante la obra de la longitudinal oriental de 5 kilómetros en El Poblado que empate con Envigado y Sabaneta, para que conjuntamente con el Área Metropolitana y la gobernación se tenga esa vía que empalme con el túnel de Oriente.



“La congestión que se va a tener es saliendo de Medellín para entrar al túnel y una vez se baje de Rionegro del viaducto para llegar a Las Palmas y todo el sistema vial de El Poblado. Por eso, aparte de esa obra, también se está trabajando en generar un tercer carril de subida y bajada en Las Palmas, entre la longitudinal oriental y la 34 para que conecte con el túnel”, explicó el experto.

Obras desde Medellín

Paula Andrea Palacio, secretaria de Infraestructura de Medellín, aseguró que están contemplando obras para evitar un colapso en las vías cuando esté listo el túnel de Oriente.



“Estamos en la etapa de estudios técnicos para determinar cuál es la mejor solución para la movilidad. Ya las contratamos con la EDU y en el primer trimestre tendremos resultados” contó la funcionaria. Añadió, que cuando se planteó el proyecto Parques del Río, este contemplaba un deprimido en la 33 pero se quedó en una idea.



Sobre la 34, dijo que el contrato estuvo suspendido en un tramo por un aprovechamiento forestal que debe definir el Área Metropolitana, pero que este año habrá procesos de contratación de los demás tramos.



