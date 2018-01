Piden a Gobernador defender a Urabá como lo hizo con Belén de Bajirá

“Recuerde que frente al reclamo sobre Belén de Bajirá usted tomó la batuta y salió a desafiar al Gobierno diciendo que ese territorio es de Antioquia y la comunidad lo apoyó (…) ahora esa comunidad, y yo como diputado, le pedimos que con esa misma rebeldía diga No a los peajes en Urabá”.

Ese es un aparte de la carta enviada por el diputado de Antioquia Luis Eduardo Pelaez al gobernador Luis Pérez sobre el paro cívico en Urabá que actualmente pasa por momento álgido con problemas de orden público, quema de una caseta y vías bloqueadas.



Añadió el corporado, que no comparte las afirmaciones hechas por el mandatario departamental en las que indicó no tener competencias para dirimir el conflicto por la instalación y cobro de tres peajes en el eje bananero en una distancia de menos de 80 kilómetros.



Según explicó la Gobernación, la autoridad a quien le corresponde decidir si que quitan los peajes, se mueven o no se cobran, es el Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Pelaez fue más allá. Citó las mismas palabras que el Gobernador pronunció hace más de seis meses en la defensa de Belén de Bajirá, y lo instó a aplicarlas en este caso.



EL TIEMPO se comunicó con la Gobernación de Antioquia sobre la misiva pero respondieron que están analizando el tema para explicar su postura.



Pero ¿puede el Gobernador hacer algo? Andrés Úsuga, abogado experto en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) explicó que hay tres tipos de carreteras: terciarias, secundarias y primarias.



Estas últimas, están a cargo de la Nación y no del departamento. "La vía donde se está desarrollando el problema en Urabá es una de tipo principal por lo que solo pueden tomar decisiones sobre esta -incluyendo el peaje- el Ministerio de Transporte", explicó el experto.



Agregó, que aunque la Gobernación de Antioquia no tiene facultad para tomar decisiones al respecto, sí puede servir como "puente" o intermediario para facilitar la resolución del problema.

Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo, también le envió un comunicado al presidente de la República Juan Manuel Santos, solicitándole la suspensión provisional del cobro de los peajes mientras se logra un acuerdo definitivo entre las partes.



Más allá de considerar justas las protestas de los habitantes y reafirmar que lo que piden es la reubicación de las casetas, el Senador pidió que no se repita lo mismo que en las manifestaciones de Chocó, Buenaventura, Segovia-Remedios en el que se lograron acuerdos “pero a un alto costo económico, humano y social”.