Gustavo Petro dice que de ser presidente se posesionará en Medellín

Entre vivas y aplausos de varios asistentes, desde las 4:30 p. m. de este jueves, el candidato presidencial Gustavo Petro dio un discurso en Medellín, en el sector de Carabobo Norte. El evento se hizo, pese a la polémica que se desató con el alcalde Federico Gutiérrez, quien indicó que el equipo del candidato no cumplió con los requisitos para hacerlo.

"Colombia Humana se está convirtiendo en la mayoría nacional y es quizás porque se identifica con las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas", expresó Petro, quien habló de diversos temas de economía, política, empleo, medioambiente.



Dijo que los ciudadanos no tienen capital, créditos ni energías para trabajar y que los dos grandes expropiadores de Colombia son los bancos y los "bárbaros que la robaron usando motosierra".

#PetroEnMedellin en vivo 3 Con o sin permiso de los corruptos la #ColombiaHumana no se detiene https://t.co/DWIAY2AXgJ — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) 22 de febrero de 2018

Asimismo, expresó que una de sus propuestas es el uso de energías limpias generadas por el sol, el viento y el agua; para mejorar la calidad de vida de los habitantes, así como una política de seguridad en la que se pueda recuperar a los niños y jóvenes de la violencia.



Después del evento, el grupo de prensa de Petro informó el anuncio del candidato de que si es elegido presidente, su posesión será en Medellín, el próximo 7 de agosto.

Colombia Humana se está convirtiendo en la mayoría nacional y es quizás porque se identifica con las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas FACEBOOK

TWITTER

El cruce de mensajes con el alcalde

Una polémica se vivió antes del evento este jueves. El alcalde no autorizó la manifestación por supuestamente no haber cumplido todos los requisitos, mientras que Petro expresó que la haría por encima de la decisión del mandatario local.



En el cruce de mensajes que se hizo por medio de Twitter, Gutiérrez responsabilizó a Petro por cualquier alteración del orden público.



“Si así es como candidato, cómo sería de Presidente”, trinó el alcalde Gutierrez, para poner de presente la decisión de Petro de no acatar la autoridad ni la ley.



“Con permiso o sin permiso, nos vemos en Carabobo”, trinó Petro, alentando a sus seguidores a ir a la manifestación, así el alcalde no haya autorizado la concentración.

Con o sin permiso nos vemos en carabobo norte en Medellín. Medellín es democrática y pluralista. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 22 de febrero de 2018

Sr @petrogustavo lo responsabilizo de cualquier alteración al orden público. Le hago un llamado a cumplir la ley. Si actúa así como candidato, qué podemos esperar de usted como Presidente. @FiscaliaCol @PoliciaColombia @PGN_COL https://t.co/EVtSikm45W — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 22 de febrero de 2018

A esto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó: “Lo responsabilizo de cualquier alteración al orden público. Le hago un llamado a cumplir la ley”, trinó Gutiérrez.



Según el equipo de campaña de Petro, ellos solicitaron los respectivos permisos el pasado 20 de febrero. Es decir, 48 horas antes de que se llevara a cabo, como dicta la norma.



Sin embargo, la Alcaldía de Medellín emitió un comunicado en el que indicó que no se cumplieron los requisitos para realizar este evento político.



Argumentó la alcaldía que el evento no cumplió con los requisitos establecidos en las leyes 13 de 1997, 1493 de 2011, 1801 de 2016 y el decreto municipal 1199 de 2011 “por medio de los cuales se reglamentan la realización de espectáculos públicos y demás actividades que impliquen la concentración de personas con fines lúdicos, recreativos, deportivos, académicos o de manifestarse públicamente”.



Entre tanto, los organizadores del evento, aseguraron que sí cumplieron todos los requisitos de Ley que regula la realización de concentraciones políticas “que son distintas a las concentraciones culturales, que tienen otro tipo de requisito (...) Ambulancias con operador de la firma Ciudad Frecuencia, 250 vallas, baños públicos portátiles, 300 unidades de policía, acompañamiento de la Personería, matriz de riesgo, etc. Hay documentación que certifica esto”.



MEDELLÍN