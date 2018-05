Homicidios y desplazamientos siguen en aumento en la comuna 13

La personería de Medellín advirtió que, a pesar de que la fuerza pública está haciendo más presencia en la comuna 13, especialmente luego del brote de violencia del pasado abril, la vulneración de derechos humanos sigue en aumento.

Específicamente se presentó el aumento de dos tipos de vulneraciones contra los derechos de la población.



El primero de ellos es el desplazamiento forzado intraurbano. Según cifras de la personería, el pasado abril se hicieron 17 declaraciones pos desplazamiento en esa comuna. Este mes, esa institución recibió 38 declaraciones, que representan el desplazamiento de 87 personas.



Así las cosas, en un 171 por ciento aumentó la vulneración de este derecho entre abril y mayo. El otro tema denunciado por la personería es el alza de homicidios. El mes pasado se presentaron 7 asesinatos en la comuna. Este mes ya presenta un considerable aumento del 57 por ciento: 11 personas han sido asesinadas en la comuna.

El personero delegado para los Derechos Humanos, Juan Fernando Gómez, expresó que “medidas de choque y presencia de la fuerza pública no son suficientes para cesar el accionar de las estructuras al margen de la ley. En recorridos por la comuna 13 hemos evidenciado que la presencia institucional no es integral ni continua”.

Para Gómez, esa intervención no se sostiene en el tiempo, lo que impide consolidar procesos que sirvan efectivamente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna 13.

El personero cree que la intervención, para ser efectiva, debe ser integral y enfocada en el desarollo social: "Según nuestro criterio, la solución a la problemática debe incluir una intervención social e institucional, que emprenda mayores acciones encaminadas a fortalecer la oferta educativa, laboral, deportiva y cultural en San

Javier".

Extorsión, otro problema

Un operador turístico que trabaja en el sector denunció que combos delincuenciales les estarían cobrando 'vacuna' para dejarlos laboral. James Zuluaga, defensor de los derechos humanos de la comuna 13, confirmó que efectivamente eso está pasando.



Zuluaga, además, considera que la situación de derechos humanos en la comuna 13 es preocupante. "Las cosas no han mejorado, tampoco siguen igual. Por el contrario, están mucho peor", lamentó el defensor.

Pero el problema de extorsión no lo sufren solo las empresas turísticas. Este es un tema generalizado, que se denuncia con frecuencia. “Toda la comuna paga extorsión, pero depende de cada barrio. En algunos se cobra por carros parqueados, en otros a las tiendas. Depende de qué combo opere en cada sector”, explicó Zuluaga.



