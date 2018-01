Asesinan en Antioquia a dos exguerrilleros de las Farc

Dos excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc fueron asesinados en la noche del martes en el municipio de Peque, en el occidente de Antioquia, mientras realizaban política.



Así lo denunció la Fuerza Alternativa Revolucionario del Común (Farc) partido político nacido de la desmovilizada guerrilla, por medio de un comunicado en el que dice: “Con sumo dolor e indignación recibimos la noticia del asesinato de dos de nuestros camaradas”.



El comunicado detalla que Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya se encontraban en este municipio realizando un encuentro con la comunidad y preparando una reunión para impulsar la campaña del candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia Wilman de Jesús Cartagena Durango.

Ambos excombatientes estaban certificados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Llanogrande, en Dabeiba (occidente), donde hay unos 300 exguerrilleros que se reincorporan a la vida civil.



“La comunidad denuncia que a las 11 de la noche se escucharon varios disparos en un parqueadero, por lo que la Policía acudió al lugar donde encontró sin vida a los dos excombatientes. El candidato a la Cámara, por motivos personales no pudo asistir a la reunión, hecho que lo salvó de ser también asesinado. Desconocemos los responsables de esta grave vulneración a la paz”, agrega la misiva.



Las Farc aseguran que Wilmar y Ángel eran militantes activos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. “Eran hombres comprometidos que estuvieron en constante lucha por la construcción de una Colombia más justa y en paz. Nos solidarizamos con sus familiares y amigos”.

Anoche en Peque Ant, asesinaron a nuestros camaradas Wilmar Asprilla y Ansel Montoya. Los que promueven a sangre y fuego hacer trizas los acuerdos, son los responsables de este nuevo crimen contra compañeros decididos a la construcción de paz. #PromotoresDeViolenciaNoPasaran pic.twitter.com/3LaGRvqL0W — Pastor A. Lascarro (@AlapePastorFARC) 17 de enero de 2018

El asesinato fue confirmado por la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, quien aseguró que los dos excombatientes habían sido advertidos por la Policía de no mantenerse en ese territorio porque no estaban siendo bien recibidos por la comunidad, pero que hicieron caso omiso a la recomendación.



El comunicado de las Farc agrega que los excombatientes e integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común han sido objeto de la constante persecución por parte de actores armados que buscan desestabilizar la implementación de los acuerdos de paz, generar temor y zozobra de quienes hoy creen en el camino de la reconciliación.



También precisan que a la fecha más de 30 excombatientes han sido asesinados en el país. “Vemos con preocupación que la cultura de eliminación física de la oposición política siga haciendo carrera en Colombia, y que no se cumpla con brindar garantías de seguridad para el ejercicio de la política al nuevo partido político surgido de la transformación de las Farc”, añaden en la misiva.



Asimismo, le exigen al Estado y a las autoridades competentes pronunciarse frente a los sistemáticos asesinatos no sólo de sus compañeros, sino también de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como tomar medidas para que no se repita un genocidio político como lo ocurrido con la Unión Patriótica. “Además es necesario, de manera urgente, dar cumplimiento al Acuerdo de Paz en sentido del desmonte de las estructuras paramilitares”, concluyen las Farc.



MEDELLÍN