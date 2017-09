El compositor más importante del mundo tocará con Filarmed

“En realidad yo no soy director, pero a los directores les cuesta mucho trabajo entender mi música”, así es como responde Krzysztof Penderecki cuando en las entrevistas le preguntan por su oficio y su carrera musical.



Es por esto que todo un ambiente musical abstracto, compulsivo, creativo e irreverente inundará la ciudad, mañana cuando Penderecki esté dando un concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín.

Penderecki, de origen polaco, vivió de cerca las embestidas de la cruenta Segunda Guerra Mundial y desde niño mostró una afinidad por el violín, mezcla que lo llevó, finalmente, a componer desde los 20 años de edad.



Sus composiciones se vieron influenciadas por artistas como Bach, Berlioz, Rimsky-Korsakov, Bruckner y Tchaikovsky, para crear un gran catálogo de su repertorio que incluye conciertos, sinfonías, música de cámara, música vocal, coral y óperas, entre otras piezas.



El artista ha sido ganador de los premios Grammy y Cannes, entre otros reconocimientos internacionales. Es uno de los músicos más destacados y distinguidos de su generación y ha compuesto la música de películas como La isla siniestra, de Scorsese; El exorcista, de Friedkin; y El Resplandor, de Kubrick.

Esta será la primera vez que este compositor, considerado el más importante entre los músicos que aún viven, según el diario inglés The Guardian, esté en Medellín para deleitar a los asistentes al teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez.



Junto con Filarmed interpretará la Sinfonía No. 4, de F. Mendelsshon y la Sinfonía No. 2 Navidad, de su autoría.



Gonzalo Ospina, director asistente y concertino principal de la Orquesta Filarmónica de Medellín, destacó la visita de Penderecki como motivante y retante para Medellín y Filarmed.



“Es como si viniera el papa de la música. Hay mucha emoción en la orquesta y es un gran honor haber preparado ambas obras para él”, expresó Ospina.La obra de Navidad, de Penderecki, es una pieza maestra del timbre. Según Ospina, la composición le saca provecho a todos los instrumentos de la orquesta desde la sección de percusión a la de cuerdas, creando un complejo tímbrico.

Es como si viniera el papa de la música. Hay mucha emoción en la orquesta y es un gran honor haber preparado ambas obras para él FACEBOOK

TWITTER

Andrés Posada, compositor de la ciudad, manifestó que es la oportunidad de disfrutar a un genio de la música con una obra que no resulta tan difícil de comprender gracias al manejo que le da el artista.



Asimismo, expresó su agrado frente al hecho de que Filarmed le brinde un lugar a las obras contemporáneas y rompa el esquema de interpretar solo piezas clásicas con varios siglos de creación.



El concierto de Filarmed y Penderecki será mañana viernes 8 de septiembre en el teatro Metropolitano desde las 8 p. m., con boletería que se podrá conseguir en las taquillas del teatro.



Habrá un conversatorio previo al recital.



DAVID FONSECA ARIAS

​davfon@eltiempo.com

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN