Paro minero en Segovia y Remedios dejó la primera víctima mortal

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Wilson Pardo, informó que el paro minero que se lleva a cabo en Remedios y Segovia (Nordeste antioqueño) ya cobró su primera víctima mortal.



“En la madrugada de este jueves, dos personas en una motocicleta asesinaron a un joven de 17 años que estaba en el parque, cerca de la electrificadora donde habían más o menos 70 personas a esa hora en el lugar. Se hizo el levantamiento y se hace la respectiva investigación para dar con los responsables”, precisó el uniformado.

Agregó que desde que comenzaron los desmanes en los municipios el pasado lunes, ya hay un saldo de 21 personas lesionadas, entre ellos seis policías y dos menores de edad.



Además de la desescolarización de más de 12.000 niños y la clausura de 300 locales comerciales, el uniformado contó que lo que está ocurriendo en la zona es terrorismo.



“Si la Mesa Minera dice que tienen una manifestación pacífica, entonces que denuncien y aíslen a quienes no son mineros ancestrales y que están causando estragos en el municipio y que tienen afectados a 68.000 habitantes de los dos municipios”, indicó Pardo.

Si la Mesa Minera dice que tienen una manifestación pacífica, entonces que denuncien y aíslen a quienes no son mineros ancestrales y que están causando estragos FACEBOOK

TWITTER

Señaló, además, que según las investigaciones esperan aproximadamente en un mes dar con los responsables de los desmanes, quienes deberán responder por daño en bien ajeno, pues hay un inmueble y dos vehículos incinerados, al igual que ataques a la Estación de Policía, el Hospital de Segovia y el colegio de Remedios. Otro de los crímenes por los que tendrán que responder es el de tentativa de homicidio, dijo Pardo.



Por su parte, algunos habitantes han opinado que la culpa de que la marcha pacífica se haya tornado violenta es culpa del El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



“Tienen videos claros y pruebas de que el Esmad les está disparando a la gente con explosivos y no solo con gomas. La condición para abrir el comercio y dejar que los habitantes se reabastezcan es que el Esmad se retire”, contó una habitante de Remedios que no prefirió no decir su nombre.

De otro lado, la GranColombia Gold rechazó esas acusaciones e indicaron que el Escuadrón ha evitado que sus trabajadores hayan sido lesionados por las manifestaciones.



“Un grupo de manifestantes irrumpió en la mina Sandra K y detonaron explosivos que destruyeron dos taladros, dejando perdidas del orden de 6.000 millones de pesos. La compañía hace un llamado a la Mesa Minera para que cesen las vías de hecho, prevalezca la concertación y se respete el derecho al trabajo, a la educación, la libre locomoción y demás derechos fundamentales de los habitantes y niños de los municipios”, informó la empresa en un comunicado.



MEDELLÍN