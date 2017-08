Por amenazas, 930 empleados de Gran Colombia Gold pararon actividades

El paro minero de Remedios y Segovia, en el nordeste de Antioquia, que ya completa casi un mes es apoyado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.



Así lo aseguró la multinacional Gran Colombia Gold, que además advirtió que de presentarse un atentado contra la vida de sus empleados, responsabilizará a este grupo y a la Mesa Minera por los actos delictivos que se registren.

La compañía informó que está circulando en estos municipios un comunicado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el cual amenazan de muerte a los empleados de la compañía que se dirijan a trabajar.



Lombardo Paredes Arenas, presidente de Gran Colombia Gold, dijo: “Nuestra operación se encuentra semiparalizada. La producción se ha reducido a 200 toneladas por día. De los 1500 empleados que laboran en la compañía hoy se presentaron a trabajar solo 570. Con la medida de suspensión de los contratos laborales que tuvo que tomar la empresa a raíz de esta crisis, se afectan 700 colaboradores”.



entre tanto, José Ignacio Noguera, vicepresidente de Asuntos corporativos de Gran Colombia Gold, explicó que comprenden que muchos empleados sientan temor, debido a los actos de terrorismo y amenazas que han recibido y que por este motivo no se presentan en sus puestos de trabajo.

Debido a los graves perjuicios que esto ocasiona para las operaciones, la compañía decidió mantener los contratos vigentes pero suspendidos, mientras sus colaboradores pierden el miedo y se presentan en sus puestos de trabajo.



Por lo cual se mantendrán afiliados al sistema general de seguridad social en salud y pensión, pero no se les pagará el salario ni se causan vacaciones, cesantías, ni intereses a las cesantías.

Igualmente, la compañía advirtió que en este paro se continúan violando los derechos fundamentales de los habitantes de Segovia y Remedios. “Permanece la obstrucción de vías en algunos sectores, el transporte entre los municipios de esta zona está paralizado, el comercio continúa cerrado, hay violación a los derechos de los niños mediante amenazas a los profesores y directores de las instituciones educativas para que no dicten las clases, el desabastecimiento de alimentos tiene a cientos de familias en condiciones lamentables al no poder alimentarse”.



Asimismo, añadió que de llegar la situación a generar un cierre de la operación de minería legal que fomenta la compañía, el desarrollo social, económico y productivo de estos municipios se anarquizaría. “Se dejaría el camino libre a la minería ilegal y criminal, además que el gobierno nacional dejaría de percibir cuantiosos recursos por regalías, impuestos y contribuciones que aporta Gran Colombia Gold y los mineros legales”.



La multinacional además añadió que los días del paro, los manifestantes han violado el derecho a la educación, a la libre movilidad y al trabajo de los habitantes; atacaron los buses de Gran Colombia Gold; detonaron un explosivo que dejó sin funcionamiento el acueducto de propiedad de la compañía que abastece de agua a más de 1200 personas en los barrios Manzanillo y el corregimiento de la Cruzada.



