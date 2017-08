Gobierno no se sentará con mineros si sigue ola de violencia 

El Gobierno Nacional está dispuesto a seguir los diálogos con los mineros que hace 13 días salieron a paro en Remedios y Segovia (Antioquia), pero no se sentará con ellos mientras mantengan acciones violentas.

​

Así lo advirtió el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, quien reiteró que cualquier acción de dialogo no se puede mantener en ese contexto.



El paro ya deja en ambos municipios del nordeste más de 30 heridos, 300 locales comerciales cerrados, 12.000 estudiantes sin clases y escasez de alimentos y medicamentos.

Asimismo, enfrentamientos entre protestantes y hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), temor, caos y bloqueos de vías que tienen a ambas localidades incomunicadas con sus veredas y con otros pueblos.



Incluso, algunos enfrentamientos se sostuvieron cerca al Hospital San Juan de Dios del municipio de Segovia, donde han caído piedras y gases lacrimógenos, denunció el gerente del hospital, Jhon Jairo Zapata, quien agregó que los bloqueos entorpecen el traslado de los heridos en ambulancias.



En los dos pueblos antioqueños hay más de 22.000 productores de oro en paro, que reclaman que bajen las exigencias legales para los pequeños mineros.



El productor de oro, Carlos Mario Márquez, explicó que la comercialización de oro se congeló en junio, desde que el Gobierno empezó exigirles certificar el origen legal del producto, lo que, según él, es imposible para los informales. Asimismo, dijo que si les exigen no trabajar con mercurio, que les ofrezcan alternativas.

Se han legalizado 36 unidades de producción minera, que beneficia a cerca de 2.500 trabajadores. Ese el derecho que tenemos que defender. FACEBOOK

TWITTER

El viceministro aseguró que avanzan en el proceso de formalización de los mineros desde el año 2011. “El Gobierno Nacional ha acompañado a tres administraciones departamentales en este ejercicio de formalidad. Se han legalizado 36 unidades de producción minera, que beneficia a cerca de 2.500 trabajadores. Ese el derecho que tenemos que defender”, añadió el funcionario.



Igualmente, advirtió que el Gobierno no está dispuesto a negociar la legalidad. “Defendemos la no utilización del mercurio, la legalidad en la comercialización del metal, en muchos casos, extraído con productos que contaminan y acaban con nuestros ríos y territorios”.



El viceministro afirmó que en el país debe haber minería bien hecha, que alcanza estándares de calidad, “no por ser pequeños debemos permitir que contaminen y comercialicen el oro de cualquier forma y, que en algunos territorios con problemas de ilegalidad, esto sirva para el financiamiento de grupos al margen de la ley”.



La secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, dijo que en la zona está toda la capacidad de la fuerza pública y que los organismos de justicia buscan controlar la situación, sin suspender los diálogos. "También estamos proponiendo fórmulas y facilitando el tránsito de la ilegalidad a la legalidad sin permitir hechos violentos”, agregó.



MEDELLÍN