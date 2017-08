Paro minero deja escasez de víveres y 12.000 niños sin clases

El paro minero, que ya completa 14 días en Remedios y Segovia, deja graves problemas sociales: empiezan a escasear los víveres, hay más de 12.000 niños sin clases y los hospitales temen que los bloqueos prohíban la entrada de los refuerzos de medicamentos, pues ya son escasos.



En ambos municipios del nordeste de Antioquia hay 300 locales comerciales cerrados, por lo cual muchas casas ya tienen las neveras vacías, pues la mayoría de las familias compran el día a día.

La alcaldesa de Remedios, Lucía Carvajal, contó que en su municipio hay 150 locales cerrados, entre los que hay restaurantes, tiendas y supermercados, por lo que los habitantes no tienen comida en sus casas y no pueden ir a comprar alimentos a otro municipio cercano como Vegachí y Segovia, porque las vías están bloqueadas por los manifestantes.

La funcionaria dijo que en su municipio hay 6.000 niños desescolarizados, que sus padres decidieron no enviarlos por enfrentamientos entre los mineros y oficiales del Escuadrón Móvil Antidisturbios, además, los restaurantes escolares no estaban funcionando.



Dager Pérez Ruiz, coordinador del hospital San Vicente de Paúl de Remedios, explicó que ya escasean los insumos y teme que el bloqueo vial afecte el traslado de los heridos y el refuerzo de material médico. Espera que los manifestantes respeten los autos que van con logos de misión médica y así lleguen todos los medicamentos para poder brindar un servicio adecuado.

Jairo Murillo, uno de los mineros tradicionales, contó que en Remedios y Segovia hay hambre por el paro minero y que, incluso antes, porque no pueden vender ni un gramo de oro a las comercializadoras desde el mes pasado, cuando el Gobierno les exige que sustenten la procedencia del metal. “Estamos a punta de aguapanela y arroz, y no sabemos hasta cuándo”, dijo.



En Segovia, la situación es la misma. No hay víveres ni combustibles ni transporte público, y los ganaderos y cultivadores se unieron al paro.



El alcalde de Segovia, Gustavo Tobón Vélez, dijo que en su municipio hay 150 locales cerrados y 6000 niños sin clases. "La mayoría de los habitantes están casi que sin víveres, en poco tiempo, pues podrían quedarse sin nada que comer", advirtió.



"La situación es problemática en materia de orden público y social. En la madrugada del miércoles, siete personas resultaron heridas y cuatro de ellas tuvieron que ser evacuadas en helicóptero”, agregó.



En Segovia se realiza un consejo de seguridad para determinar qué opciones se van a implementar para mejorar las condiciones sociales y de orden público.



El secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo, dijo que hay 12.000 niños sin clases en los dos municipios del nordeste, por el riesgo al que están expuestos durante las manifestaciones. Incluso, explicó que un grupo de personas ingresaron a las instituciones educativas y quemaron pupitres y saquearon las tiendas escolares.



La Secretaría de Educación decidió que los estudiantes regresen a las aulas, solamente hasta que cese la violencia.



"Debemos proteger y respetar a nuestros niños y jóvenes, no permitamos que actos violentos como estos vulneren el derecho a la educación e impidan el normal desarrollo de los procesos de aprendizaje de ellos”, concluyó



