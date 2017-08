Paro minero ya causa desplazamientos en Segovia

Debido al desabastecimiento de alimentos, a los enfrentamientos entre protestantes y oficiales del Esmad, a la desescolarización y al cierre del comercio, por el paro minero que completa 27 días en Segovia, las personas ya se están desplazando del pueblo.



Así lo confirmó el alcalde de ese municipio del nordeste de Antioquia, Gustavo Tobón, quien contó que no hay cifras de cuántas personas están saliendo porque no hay servicio de transporte público por la inseguridad y el bloqueo de vías.

El funcionario explicó que la gente se va a pie y camina muchas horas para llegar a municipios cercanos como Vegachí.

El martes fue uno de los días más violentos del paro: hubo un joven muerto y cuatro personas heridas en medio de enfrentamientos.



Al parecer, los manifestantes comenzaron a lanzar explosivos artesanales para todos lados y uno de esos impactó a Brandon Estiven Ochoa, de 18 años, quien murió por heridas en el pecho y la cabeza.

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, dijo que la Mesa Minera y el Gobierno deben encontrar una salida y que este paro no debe estar por más tiempo.

Igualmente, aseguró que los disturbios entran hasta a los colegios, cuando estos deben ser lugares sagrados.

Impiden reabrir el comercio

Aunque la alcaldesa de Remedios, Lucía Carvajal, contó que el miércoles hubo una reunión con los comerciantes para lograr abrir el comercio, algunos mineros se opusieron y se suspendió la iniciativa.



El comerciante Gónzalo Sánchez, dijo “hubo una reunión a la que la mayoría de los comerciantes no asistimos, en la que participaron un concejal, una funcionario de la administración y un comandante del Ejército y elaboraron un comunicado sin contar con la presencia de nosotros”.



Sánchez aseguró que cuando se enteraron de la decisión, no estuvieron de acuerdo y por eso, hoy mantendrán el comercio totalmente cerrado. “Hay una problemática muy clara, nosotros abrimos, pero el pequeño minero no tiene quien le compre el oro o se lo pagan a precios muy inferiores del valor real”, advirtió.



“Quedamos claros en que no nos ganamos nada con abrir porque no hay con qué mercar, ya que muchos mineros pequeños no tienen plata. En el área urbana en nuestro municipio han dejado de circular en meros productos de la canasta familiar alrededor de 150 o 160 millones de pesos diarios, por el cierre de restaurantes, bancos, tiendas, hoteles, ventas informales”, agregó.

Inseguridad complica arreglos

El martes se originó una falla eléctrica que dejó sin fluido eléctrico a 9.202 clientes en sectores rurales y urbanos de Segovia. Sin embargo, esta falla solo pudo comenzar a ser atendida el miércoles en las horas de la tarde.



Según explicó EPM en un comunicado, las condiciones de orden público impidieron que las cuadrillas de técnicos ingresaran más pronto a la zona para hacer el diagnóstico y las reparaciones, que fueron terminadas finalmente hacia las 5:20 de la tarde de este miércoles, hora en que quedó completamente restablecido y normalizado el servicio de energía en ese municipio.



