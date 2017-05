Crisis carcelaria lleva a miembros del Inpec a protestar en Antioquia

11 de mayo 2017 , 10:44 a.m.

En Antioquia empezaron las protestas de los funcionarios del Inpec. Los centros carcelarios y penitenciarios de Bellavista (Medellín), Caucasia (Bajo Cauca), Ciudad Bolívar (Suroeste) y Apartadó (Urabá) se declararon en paro indefinido desde este jueves, para exigirle al Gobierno Nacional acciones urgentes que permitan solucionar la crisis carcelaria que vive el país.

De acuerdo con el dragoneante Luis Alberto Pinzón, presidente del sindicato Unión de Trabajadores Penitenciarios en Antioquia, entre las acciones que se implementan durante el cese de actividades están no recibir internos nuevos ni que perdieron el beneficio de detención domiciliaria y no hacer remisiones de los reclusos, a menos que sea por situaciones de ciudad.



“Al hacer las remisiones judiciales nos estamos arriesgando a atentados como el que ocurrió en días pasados contra una caravana del Inpec. Por eso, solo vamos a hacer traslados cuando se trate de problemas de salud de los reclusos, porque no somos violadores de derechos humanos y eso es fundamental”, anotó el líder sindical.

El dragoneante añadió que la decisión del paro busca reforzar las exigencias al gobierno para que mejore la situación laboral de los funcionarios del Inpec, así como las condiciones humanas de los reclusos. Indicó, por ejemplo, que en algunas cárceles antioqueñas los problemas de alimentación son alarmantes, así como la atención en salud, incluso en el nivel primario.



Pinzón dijo que también preocupan los niveles de hacinamiento que, en centros como el de Bellavista, la más importante de Medellín, llega a 202 por ciento y en otros de Antioquia oscila entre 177 y 280 por ciento, lo que se agrava, según agregó, porque hay muy poca cantidad de guardias para tantos inernos.



“Son cárceles en las que no hay una mínima evidencia de respeto por los derechos humanos y por eso estamos protestando. Lamentablemente, no todos los centros carcelarios se unieron, debido a que han sufrido presiones de la Dirección del Inpec y sienten temor”, puntualizó el dragoneante.



