ANI declara inviable reubicación de peajes en el Urabá antioqueño

Sin alteraciones del orden público transcurre en el Urabá antioqueño el primer día del cese de actividades indefinido que declararon comerciantes, ciudadanos y transportadores, como protesta por la ubicación actual de los peajes que empezaron cobros el pasado lunes primero de enero y que se instalaron para la terminación y el mantenimiento de la Transversal de Las Américas.



El descontento de algunos habitantes no radica en la instalación de las casetas de recaudo (tres en total), sino en los lugares donde están localizadas, pues consideran que afectan principalmente a los lugareños.

Por ello, continuarán el paro ‘cívico y pacífico’ hasta que el Gobierno Nacional envíe una comisión que escuche sus propuestas y acceda a instalar los peajes en municipios ubicados a las afueras de la subregión, de modo que el recaudo se haga a los visitantes y no a los residentes, muchos de los cuales se desplazan a diario entre diferentes localidades donde están los peajes (Chigorodó, Carepa, Turbo, Apartadó y Necoclí) para estudiar, trabajar, acceder a salud, entre otras actividades.



Aun así, Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), indicó que pese a las manifestaciones no es una alternativa reubicar los peajes. En primer lugar porque habría un desequilibro en el contrato que lo haría entrar en una causal de inviabilidad.



En segundo lugar, “existen unas tarifas preferenciales en los cinco municipios donde quedan las casetas de peaje, que pueden solicitarla, lo que les permite un pago del 50 por ciento de la tarifa plena”, dijo el funcionario, quien añadió que están abiertos al diálogo con alcaldes, comerciantes, transportadores y ciudadanos para incrementar el acceso a dichas tarifas.



Entre tanto, Iván Darío Acevedo, vocero del Comité de Iniciativa Ciudadana, organizador del paro, sostuvo que se mantienen en su petición de reubicar las casetas. Asimismo, afirmó que por el paro hay parálisis de transportadores y muchos locales comerciales cerraron. “Se frenó el tránsito, la agroindustria, el comercio, no hubo quién recogiera a los trabajadores para ir a las empresas”, explicó el líder.

Sin embargo, Juan Camilo Restrepo, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), contó que el sector no se vio afectado y que todos los empleados cumplieron labores con normalidad.



“En lo que tiene que ver con el sector bananero hemos invitado a que los trabajadores y las empresas que prestan el servicio de transporte sigan trabajando. Urabá requiere más trabajo, más actividad, más inversión y menos estigmatización”, dijo el presidente, quien se lamentó de que haya paro justamente en una época de turismo, uno de los renglones de la economía de la región.



Por su lado, el teniente coronel Jairo Montealegre, comandante (e) del Departamento de Policía de Urabá, sostuvo que en trabajo conjunto con el Ejército hay un dispositivo en todo el corredor vial, los peajes y las cabeceras municipales para garantizar la tranquilidad durante el paro. Aseguró que no se han presentado alteraciones y que el tráfico fue normal. En el caso de Chigorodó, Carepa y Apartadó, añadió, solo el 30 por ciento del comercio cerró, mientras que en Turbo lo hizo el 80 por ciento.

Existen unas tarifas preferenciales en los cinco municipios donde quedan las casetas de peaje FACEBOOK

TWITTER

Los organizadores del cese de actividades manifestaron que no se harán manifestaciones, marchas ni concentraciones, sino que se invita a las personas a que se queden en sus casas. Acevedo reiteró que más de 60.000 personas de los cinco municipios de influencia de los peajes se mueven a diario entre un lugar y otro, lo que los llevaría a la quiebra con el recaudo.



También dijo que las tarifas preferenciales no traen grandes beneficios: “Las condiciones que ponen para esas tarifas son complicadas, la gente no quiere ese beneficio, la gente quiere que los reubiquen, no estamos pidiendo reducción ni que los quiten, sino que los pongan en otro lugar”.



En Urabá, la ANI adelanta obras correspondientes al proyecto Transversal de las Américas. Este proyecto cuenta con una inversión de 467.000 millones de pesos con el objetivo principal de desarrollar la doble calzada entre los municipios de Chigorodó y Turbo e intervenciones de rehabilitación, mejoramiento de las vías existentes, en sectores específicos del corredor vial.

MEDELLÍN