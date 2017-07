Lo que debe saber para visitar Medellín en la Feria de las Flores

En su fiesta más importante, la capital antioqueña será la anfitriona para más de 26.000 visitantes entre nacionales y extranjeros.



Es la Feria de las Flores, que del 28 de julio al 7 de agosto generará uno de los picos más altos en turismo junto a la temporada decembrina. Tan solo en esa temporada, la derrama económica de Medellín se calcula en 77.000 millones de pesos.



Pero no solo la ciudad se prepara para la llegada de los visitantes en la que se espera una ocupación hotelera de casi el 80 por ciento. Los operadores turísticos también realizan la logística necesaria para que venir a Medellín durante esta época no se vuelva un caos.

Felipe Botero, Country Manager nacional del portal de viajes Despegar Colombia, indicó que la capital antioqueña está entre los tres destinos más vendidos en el país y que la Feria de las Flores es el evento que más mueve las ventas.



“Para este evento las ventas han crecido un 15 por ciento más en comparación con el año pasado, pero llama la atención que por lo general las reservas se hacen con dos meses de antelación, pero en el caso de la Feria de las Flores, hemos visto que el promedio es de 35 días. Es decir que los viajeros están siendo juiciosos al programarse”, contó el directivo.

Asimismo, añadió que Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla son las ciudades desde donde se han programado para visitar la principal fiesta antioqueña. Y no es solo por un fin de semana. Según Botero, las fechas en las cuales los turistas viajarán a la feria según las reservas son el 28 y 29 de julio, mientras que el promedio de estadía en la ciudad está entre cinco y ocho días.



Para quienes deseen asistir a esta festividad, que en esta versión homenajeará los 60 años del Desfile de Silleteros, el experto aconsejó no dejar la programación de la visita a Medellín para última hora.



Así mismo, el directivo aconsejó comprar en paquetes (vuelo, hotel, alquiler de auto, tours) pues entre más servicios se contraten, más descuentos habrá.

Puntualizó Botero que el 20 por ciento de los compradores lo hicieron mediante su smartphone, por lo que rescató la confianza que los usuarios han llegado a tener para comprar seguramente por internet.



De otro lado, la Alcaldía de Medellín informó que las boletas para la versión número 60 del Desfile de Silleteros ya se pueden adquirir en Ticket Express con un precio individual de 95.000 pesos.

