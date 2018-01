¿Para qué sirvió la medida de parrillero hombre en Medellín?

La medida que la alcaldía de Bogotá aplicará desde la próxima semana para prohibir transportar parrillero hombre a conductores de motos, reabrió el debate en Medellín sobre la efectividad, o no, de esta norma que duró casi tres años en la ciudad y se cayó por una polémica decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

La prohibición se implementó en la capital antioqueña porque se calcula que uno de cada cuatro atracos se comete con parrillero, además, desde la moto se practica el sicariato. La medida rigió desde el 30 noviembre de 2012 hasta el 10 de agosto de 2015, cuando se anuló tras la demanda del abogado Nicolás Arango Vélez por considerarla inconstitucional y que no afectaba directamente a delincuentes sino a los ciudadanos.



Un fallo en segunda instancia del Tribunal declaró la nulidad del Decreto 1807, argumentando que “la norma resulta ser contraria a la Constitución, pues el derecho del gran número de personas que se desplazan como acompañante en una motocicleta y que lo hacen sin el ánimo de cometer algún ilícito no puede verse afectado por el hecho de que algunas personas utilicen este medio para fines delictivos”.



A lo que se le sumó que la autoridad judicial consideró que la medida no restableció el orden público, sino que afectó los derechos de quienes ejercen legalmente sus libertades.



El exvicealcalde de Gobernabilidad y Seguridad, Luis Fernando Suárez, quien estuvo en la administración que implementó la prohibición, tiene argumentos para defenderla. Aseguró que antes del decreto, más del 20 por ciento de los hurtos de motos y el 14 por ciento de los homicidios los cometían parrilleros. Precisamente, ese fue su argumento ante los jueces y magistrados.

En su momento, cuando demandaron el decreto, la alcaldía de Aníbal Gaviria la defendió porque consideraba que la comisión de delitos como el hurto a personas, de motos y carros, así como asesinatos, tenían como origen, en muchos casos, el parrillero hombre.



Suárez añadió que con casi tres años de implementación de la medida, antes de que la tumbaran, en la ciudad hubo una reducción del 4 por ciento en los asesinatos, el 13 por ciento en hurto de motos, el 5 por ciento de carros y el 6 por ciento en robos a personas. Esas cifras coinciden con las del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc).



“Creo que la medida es necesaria porque permite establecer límites a los delincuentes, era eficaz y daba resultados buenos. Ciudades como Cartagena, Pereira y Cúcuta llevan siete años con esa norma. En el caso de Medellín, el Tribunal consideró que no había argumentos y la tumbó, entonces ya no había nada que hacer. Si el actual alcalde de Medellín la revive, acude a la desatención de un fallo judicial y eso es grave”, añadió Suárez.



El sociólogo Max Yuri Gil, experto en violencia urbana, afirmó que la medida sirve poco, da percepción de seguridad, pero no dio resultados de fondo. “La prohibición no sirve de manera significativa, en el caso de los ladrones, ellos cambian el modus operandi, consiguen una mujer como parrillera, cometen el delito en taxi, a pie o en bicicleta, esa norma genera sensación de que se está haciendo algo, pero no sirvió para nada y por eso se cayó”, añadió.



En lo que coincidió Andrés Felipe Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, quien aclaró que el Tribunal determinó que la medida era ilegal porque no tuvo resultados positivos y que tuvo razón en argumentar que este es el medio de transporte de muchos ciudadanos, quienes no deben ser señalados como delincuentes por el solo hecho de usar una moto. “Lo importante es atacar el delito y las estructuras criminales de forma frontal, ir al fondo del asunto y no quedarnos en la superficie”, recalcó.

El coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del valle de Aburrá, confirmó que la motocicleta es el vehículo más utilizado por los criminales para cometer delitos y que tras el fallo no quieren chocar con la decisión de la autoridad judicial, por lo la Policía cambió la estrategia de seguridad para contrarrestar eso.



“Incrementamos el control sobre las motos, tanto en mirar los antecedentes como documentación de conductores con las autoridades de tránsito; fortalecer las redes de apoyo, el plan cuadrantes y la tecnología para atender de manera rápida los delitos. El control de motos es clave”, agregó Rodríguez.



El alto oficial detalló que el 24 por ciento de los 2’500.000 habitantes de la ciudad utilizan este medio de transporte y que con la medida de parrillero hombre, esa cifra alcanzaba el 35 por ciento. “Es un vehículo usado por la gente para ir al trabajo y al estudio, pero también, es el medio de transporte preferido por delincuentes para cometer delitos”, advirtió.



El año pasado, la Policía capturó a 1.164 integrantes de bandas, de los cuales, la mayoría usaba ese medio de transporte para el crimen.



