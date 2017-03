‘PapayaBooks’ acerca a los más chicos a la literatura

Esta historia comenzó cuando Jessica Assmus Nassar se convirtió en madre. Ella empezó a contarles cuentos a sus hijos, que hoy tienen cuatro y dos años, donde ellos eran los protagonistas, unos personajes mágicos y valientes.



En sus relatos les enseñaba diferentes valores y comportamientos ideales para la etapa en la que se encontraba cada uno de los niños.



Sin embargo, en un momento de la vida no pudo cuidarlos y decidió que escribiría una de las historias maravillosas que ya les había contado. Es ahí cuando nació Aventura de colores, el primer cuento que escrbió Jessica, y que fue la base para que naciera ‘PapayaBooks’.



Esta empresa trabaja por elaborar libros que sean útiles para ayudar a los niños a aprender sobre su entorno, desarrollar la creatividad y generarles interés por la lectura.



“Se me iluminó el bombillo y dije ¿por qué no compartir esto con más niños? Se lo dí a mi sobrino, después a otro sobrino, y gustó mucho”, contó Jessica, creadora y gerente de ‘PapayaBooks’.



El nombre, explica, surge del modo como los niños piden algo que quieren, lo quieren ya y dicen a los padres “papáya”.



Diario del bebé, La llegada del hermanito y La máquina del sueño son algunos de los ejemplares con los que los niños y los padres pueden aprender.



Por ejemplo, La llegada del hermanito prepara a los niños y les explica quién es esa persona que está próxima a llegar en sus vidas. A su vez ayuda a los padres para es nueva etapa.



Además de los cuentos con ilustraciones que pueden ser leídos por los niños o por los papás, y de los que ambos aprenden, también comenzaron a trabajar con libros para colorear. Esto se hace a través de mandalas con las letras del nombre del niño, lo que le ayuda a relacionarse con su nombre. Los libros pueden ser personalizados, para que cada niño sea el protagonista de las historias.

essica asegura que la lectura a temprana edad es fundamental para tener una vida acompañada de la literatura y para ampliar el vocabulario de los niños, eso lo ha notado en la forma como sus hijos se expresan, porque toda la vida han sido incentivados para leer.



“‘PapayaBooks’ busca generar una cultura de lectura. Aprender a leer es muy importante, permite conocer otros mundos. También amplía el vocabulario inmensamente, yo amo como mis hijos hablan, y la gente lo nota. Saben que detrás de eso está el que uno les lea. Saben vocabulario, saben sobre su entorno”, explicó Jessica.



Esta historia apenas está empezando. Planean expandirse y llegar a otros países, pero eso es algo a largo plazo. Por ahora están traduciendo a inglés parte del material que tienen, porque son conscientes de que en los colegios exigen una segunda lengua, y promoverla a temprana edad también puede ser muy útil.



MATEO GARCÍA

Para EL TIEMPO