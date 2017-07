Papa Francisco fue declarado hijo ilustre de Medellín

Con 17 votos a favor, fue aprobado este 20 de julio en el Concejo de Medellín el acuerdo 078 de 2017, por medio del cual se declara hijo ilustre de la ciudad al papa Francisco. Cuatro concejales se abstuvieron de votar.

El acuerdo pasará a sanción por parte del alcalde Federico Gutiérrez. Asimismo, la decisión no solo busca hacer un homenaje al Pontífice sino también un reconocimiento a su labor en pro de los derechos humanos, la justicia y la equidad social para el mundo.



Aunque inicialmente, los proponentes del acuerdo buscaban que también se bautizara una obra de la ciudad con el nombre del Papa, decidieron sacar ese punto, en vista de que podrían enfrentarse a demandas basadas en conceptos jurídicos, explicó el concejal Carlos Alberto Zuluaga, ponente del acuerdo.



"Los conceptos de los jurídicos consideran que después de la Constitución del 91, no es factible llamar una obra con el nombre del Papa, por eso lo mejor era hacer un reconocimiento simbólico", manifestó el corporado, quien añadió que para los no creyentes se reconoce a Francisco como el jefe de Estado del Vaticano.



En Medellín existe actualmente una obra que rinde homenaje a un Pontífice. Se trata del Aeroparque Juan Pablo II.

Algunos concejales resaltaron también el cambio que Jorge Mario Bergoglio ha introducido en la Iglesia Católica, como el lenguaje usado para dirigirse a distintas situaciones.



Esta declaración se da a pocas semanas de la visita del Papa a la ciudad, que está agendada para el próximo 9 de septiembre, lo que según las proyecciones traerá unos 176.000 turistas de diferentes lugares de Colombia como Cali, Nariño, Eje Cafetero, Córdoba, Chocó, Antioquia y los santanderes, así como de otros países: Panamá, Ecuador y México.



Se estima que la ciudad alcanzará una ocupación hotelera del 90 por ciento. Para atender a los visitantes, Medellín cuenta con 16.140 habitaciones y 23.977 camas en categoría de alojamiento, de acuerdo con cifras de Situr.



Durante la visita de Bergoglio, Medellín tendrá una derrama económica por 22,4 millones de dólares. Igualmente, se espera la llegada de 176.000 visitantes.

