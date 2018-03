En Antioquia hubo ‘jaque mate’ y se movió el ajedrez político

13 de marzo 2018 , 11:17 a.m.

Terminada la contienda legislativa para Senado y Cámara comienza a vislumbrarse un reacomodo de las fuerzas políticas de cara a las elecciones presidenciales.



En Antioquia sobresalen las caras nuevas en las 17 curules que tendrá el departamento en la Cámara de Representantes: siete del Centro Democrático, tres del partido Conservador, otras tres del Liberal, y solo una para los partidos Verde, la U, Polo Democrático y Cambio Radical.

La región demostró ser el fortín del Centro Democrático, que obtuvo 556.496 votos para Cámara de Representantes (31,7 por ciento) y 591.332 para el Senado (32,8 por ciento), duplicando a otros partidos políticos.



Para estos comicios, el ‘uribismo’ le apostó por primera vez a la lista abierta en la que cada candidato debía traer sus propios votos. Y allí la sorpresa la dieron los jóvenes.

Rubén Benjumea, analista político, indicó que en la Cámara de Representantes por Antioquia, no solo hay gente nueva, sino muy joven.



“Es crucial que tengan la oportunidad de participar en el Ejecutivo para poder hacerse notar y sacar adelante los proyectos beneficiosos para la región que están representando”, explicó el analista.



De los siete representantes del Centro Democrático, cinco son nuevos. Esteban Quintero fue la gran sorpresa al ser, en su debut, uno de los más votados del ‘uribismo’ obteniendo 57.916 votos.

“Él es hijo de Rubén Darío Quintero, excongresista con mucha influencia en el Oriente de Antioquia. Es un muchacho nuevo que aunque tiene respaldo, aún no se le conoce como habla. Pero como él, al igual que a los otros nuevos en el Congreso, se les debe dar la oportunidad”, opinó el analista.



Los otros son: Juan Fernando Espinal, quien hizo llave con Paola Holguin (Senado) y ambos lograron sus curules. Jhon Jairo Berrío, ex alacalde de Donmatías que hace parte de la línea de Fabio Valencia Cossio. César Eugenio Martínez, hizo parte del equipo de Luis Alfredo Ramos y también del grupo Conservador del Norte y Occidente de Antioquia, conocido como los ‘Colantos’ (porque su jefe es Jenaro Pérez, exgerente de Colanta). Y finalmente, John Jairo Bermúdez, fue personero de Bello y su candidatura a la Cámara fue avalada por el exalcalde de Bello, Óscar Andrés Pérez.

Algunos candidatos no fueron los únicos ‘quemados’. El material electoral sobrante fue destruido. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Los que no quedaron

Benjumea reconoció que si bien hubo sorpresas en los que lograron curules, también las hubo en quienes no lograron sostener las suyas.



Es el caso de Sofía Gaviria, José Obdulio Gaviria, Miguel Gómez Martínez y Olga Suárez Mira, quienes no lograron los votos necesarios.

Esta última fue una de las ‘quemadas’ más sorpresivas. Y es que este grupo (Suárez Mira), cuyo poder político reside en Bello, no obtuvo los mejores resultados. Además de Suárez Mira, una de sus fichas para la Cámara, Luis Horacio Gallón, tampoco logró curul dejando solo a Germán Blanco como representante de este grupo.



A esto se le suma que León Fredy Muñoz, principal opositor de los Suárez Mira en Bello, y quien denunció al actual alcalde de ese municipio, César Suárez, por presunta falsedad en su diploma de bachiller, obtuvo un puesto en la Cámara de Representantes por el partido Verde.



“Creo que es una buena oportunidad para que Muñoz lleve su lucha política al Congreso y siga realizando el control político”, opinó Benjumea.

¿Se debilita el ‘clan’ Suárez Mira? Su partido, el Conservador, ocupó el cuarto puesto de votaciones en Bello en cuanto a Cámara de Representantes y el segundo a Senado, superado ampliamente por el Centro Democrático.

De hecho, Muñoz, principal opositor de la familia Suárez Mira, fue el candidato a la Cámara con mayor votación en Bello con 11.680 sufragios, lo que indica un inconformismo de la población con la hegemonía Suárez Mira que lleva más de 20 años.

Belén de Bajirá

Había expectativa sobre las 5.761 personas habilitadas para votar en Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquiceth y Macondo, territorios que pasaron de votar históricamente por candidatos antioqueños a hacerlo por los de Chocó, por orden del Tribunal de Cundinamarca.



Patricia Osorio, vocera de Asobajirá, indicó que hubo mucha abstención como rechazo a la decisión tomada por el Tribunal. “Los pocos que salieron a votar lo hicieron en Blanco para Cámara de Representantes y por Nicolás Pérez (sobrino del gobernador de Antioquia, Luis Pérez) para Senado. Sin embargo, se perdieron muchos votos y dañaron tarjetones. No hubo garantías”, denunció Osorio.



Según la Registraduría, de las 20.512 personas habilitadas para sufragar en Riosucio, solo lo hicieron 7.754, lo que significa que solo votó el 37,8 por ciento. Además, los votos anulados (1.122) fueron casi iguales a los que obtuvo el mayor partido político en ese municipio (1.218).



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín