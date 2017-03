Pandora, una librería en el corazón de Belén

Podría ser una casa como las demás del barrio Belén La Palma, pero esta tiene algo diferente, algo que la diferencia de las otras viviendas de la cuadra. Tal vez esta casa tenga más vida y más historias por contar que sus vecinas.



Y es que allí, en la calle 28, con carrera 81, queda la nueva sede de la librería Pandora, un espacio que nació hace un año y medio con el fin de convertirse en un espacio dedicado a la cultura en Belén.



César Augusto Estrada ha trabajado más de 30 años como librero y aprendió de la mano de los grandes libreros de Medellín, cuando hizo parte de las librerías más tradicionales e importantes de la ciudad, cómo debe funcionar uno de estos lugares.

Su experiencia en la Continetal, América y Científica le dejó múltiples enseñanzas.



Estrada está convencido de que no se trata solo de vender un libro, que eso lo hace cualquiera. El oficio de librero consiste en orientar al lector y abrirle el horizonte para que se atreva a comenzar nuevas lecturas.



Ese principio, lo que diferencia a un librero de un vendedor de libros, es una de las bases de la librería Pandora. A eso se suma una misión cultural, que consiste en ser un centro dedicado al encuentro de las personas con diferentes artes, en especial, a la escritura.



“La misión y visión que tiene esta librería va mucho más allá que una simple venta de tienda de libros. Si no que busca comprometerse un poquito más con la cultura de la ciudad, lograr que la gente vaya a las librerías no solamente porque necesitan un libro, sino porque quieren pasar un rato de esparcimiento”, contó el librero César Augusto Estrada.



Precisamente fue una de las razones por las que Pandora se trasladó, debido a que el lugar donde se encontraba anteriormente no posibilitaba desarrollar las actividades que César soñó con realizar cuando se atrevió a tener su propia librería.



Cuando trabajó en otros lugares muchas personas le preguntaban por qué razón no existían librerías en los barrios, en especial en Belén. Desde ese momento se le metió en la cabeza tener una librería en Belén, y materializó la idea en septiembre de 2015.



Llevan un mes en la casa y Estrada asegura que las actividades que han realizado han tenido una buena acogida. “El cambio de la librería creo que generó un impacto muy positivo, no solamente con los clientes que ya tenía sino con los nuevos, porque el lugar es bonito y tiene muchas posibilidades de desarrollarlo mucho más”, explicó Estrada.



Los visitantes de Pandora se pueden encontrar con las novedades editoriales del mercado y algunos clásicos de la literatura que no pueden faltar en ningún lugar.



De igual forma pueden encontrar una serie de actividades culturales que se pueden desarrollar, en gran medida, gracias a el nuevo espacio con el que cuentan actualmente.



Presentaciones de libros, talleres de escritura, ciclos literarios y proyecciones de películas hacen parte de las actividades, las cuales son gratuitas y se hacen con un único fin: compartir y promover la cultura.



Estrada piensa que los libros tienen una magia latente, y que en el momento de abrir un libro aparecen una seria de conjuros que pueden reformar el pensamiento de una persona.



Aunque mucho se habla y dicen que las librerías no son un buen negocio y por eso han cerrado tantas en la ciudad, todavía hay gente como Estrada que le apuestan a estos templos del conocimiento. “Para los que nos gustan los libros y nos gusta leer, las librerías son como ese templo de conocimiento”, afirmó Estrada. Y esa es la apuesta de Pandora.



MATEO GARCÍA

Para EL TIEMPO

Medellín