Meneses, otro testigo clave que no declara contra Santiago Uribe

El mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses, el testigo más clave de la Fiscalía en el caso de ‘los 12 Apóstoles’, se negó a declarar en el juicio oral contra el ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, investigado por conformar grupos paramilitares y por el homicidio de Camilo Barrientos, en 1994.

“En este momento me acojo al derecho constitucional de guardar silencio porque estoy siendo investigado por los mismos hechos y a sabiendas de que mi situación jurídica no está resuelta, tengo motivos para no declarar. Me he visto afectado en los 4 años que he estado privado de la libertad por el incumplimiento de la Fiscalía en beneficios, me siento engañado”, aseguró por videoconferencia desde la cárcel de Facatativá, en Cundinamarca.



Meneses era el comandante de la época en la estación de Policía de Yarumal (Antioquia), donde se conformó ese grupo paramilitar y quien paga una condena de 27 años por el asesinato de Barrientos.

En este momento me acojo al derecho constitucional de guatdar silencio porque estoy siendo investigado por los mismos hechos FACEBOOK

TWITTER

En la audiencia le dijo al juez: “Pasé de ser testigo a ser acusado, no veo garantías para entregar mi testimonio. Desde el momento que hice mi entrega voluntaria, me mandaron a la Picota, donde hubo en mi contra un atentado y se me han vulnerado los debidos procesos”, recalcó.



Y continuó: “He sido víctima de la Fiscalía y de la justicia en Colombia. En estos momentos no creo en la justicia de Antioquia, no creo y yo no voy a hablar contra el señor Santiago Uribe”.



Y recalcó que sumado a malos procedimientos de la Fiscalía, hubo incumplimientos del Inpec que le negó el traslado a una unidad policial.



“Cuando me entregué, negocié con la Fiscalía, mi centro de reclusión y no se cumplió, fui engañado, a cambio recibí que me enviaran a La Picota, pero en ese centro se estaba planeando un atentado en mi contra y fui trasladado a la cárcel donde estoy. La Fiscalía nunca me dio la calidad de testigo sino que me acusó”, puntualizó.

Este martes, Alexánder de Jesús Amaya, otro de los testigos del proceso en contra de Santiago Uribe, dijo que no se "acuerda de nada" sobre cómo se formó el grupo paramilitar, ni sobre quienes fueron sus informantes ni patrocinadores.



No obstante, en otras versiones como la del 7 de julio de 1996, Amaya vinculó a Uribe con la conformación de ‘los 12 Apóstoles' y aseguró que lo vio con un paramilitar conocido como ‘Rodrigo’. Esta vez no conectó a Uribe con ese grupo ilegal, cuando en 1996 declaró que era el jefe de ‘los 12 Apóstoles’.



MEDELLÍN