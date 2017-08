Denuncian amenazas contra rector del colegio Javiera Londoño

Este martes llegó a la oficina de Raúl Arias, rector de la Institución Educativa (I. E.) Javiera Londoño, ubicado en el barrio Sevilla (comuna 4), un sufragio que lo amenazaba de muerte si no renunciaba a su cargo, dijo Jhon Morales, líder social de la comuna 4, en donde se ubica el colegio.



Ese mismo día se puso el hecho en conocimiento de la Secretaría de Seguridad de la ciudad, dijo Morales, pero solo hasta este miércoles el rector comunicó los hechos a la comunidad estudiantil y de padres de familia.

Según el líder comunitario, el rector es nuevo en su cargo y apenas llevaría dos meses por lo que no entienden a qué puedan deberse las amenazas en su contra.



Por otro lado, Morales comentó que el rector se reunió este miércoles con la Secretaría de Educación, "y le dijeron que si denunciaba lo tenían que trasladar". El líder dijo que si bien el rector no desea ser trasladado, le preocupa la situación.



Esta situación no solo afecta al rector Aria sino que llena de miedo a la comunidad pues en esta misma comuna asesinaron hace poco menos de un mes al rector de la I. E. Rafael Uribe Uribe.

Al respecto, Mateo González, subsecretario operativo de Seguridad y Convivencia, dijo que ya saben sobre las amenazas y las pusieron en conocimiento de la Policía y que tanto la Secretaría de Seguridad como la de Educación están acompañando en el proceso al docente.



"Se están haciendo las indagaciones correspondientes con la finalidad de identificar de dónde provienen esas amenazas y saber si al parecer vienen de temas internos de la misma institución", dijo González.



El Subsecretario agregó que al rector ya se le explicó el protocolo para acogerse al comité de amenazas de la Secretaría de Educación; de hacerlo, los integrantes del comité evalúan el riesgo y determinan si debe ser reubicado.



Arias es el tercer rector en ser amenazado en Medellín en menos de un mes, el rector de la I. E.Pedro Octavio Amado, ubicada en el corregimiento de Altavista), renunció por amenazas en su contra, mientras que la rectora del colegio Ramón Giraldo Ceballos recibió amenazas en su contra la semana pasada.

