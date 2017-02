Defensoría del Pueblo solicita cierre urgente de la Cárcel Bellavista

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, ordenó el cierre inmediato de la cárcel Bellavista de Medellín, tras una visita que hizo ayer en este centro penitenciario, donde hay 4.997 reclusos, cuando su capacidad máxima es para 1.831.

Lo que representa que el hacinamiento es del 299 por ciento. Esa fue una de las causas para que el representante del Ministerio Publico solicitara hoy el cierre urgente ante la Corte Constitucional.

“Es un hacinamiento insoportable para cualquier persona. No hay dignidad, los presos duermen en el suelo, en baños, en ‘zarzos’ y busetas. Es lo más indignante que he visto en mi vida”, aseguró Negret, durante su recorrido a Bellavista, ubicada en el norte de la capital antioqueña.

El Defensor del Pueblo le pidió a la Corte Constitucional que ordene el cierre de Bellavista hasta nueva orden. “El cierre quiere decir que no se reciban más presos, más sindicados, ni una persona más que tenga inconvenientes con la justicia”, agregó.

Negret explicó que a partir del cierre debe haber traslados, lo que traerá problemas de arraigo porque los reclusos van a querer quiere estar al lado de sus familiares. “Ellos irían a cárceles donde hay cupo. La única en Antioquia es la de Caldas sur del área metropolitana)”, advirtió el representante del Ministerio Público.

“Si no se pueden trasladar, deben quedarse en las URI, porque no hay a dónde más llevarlos. Debemos trabajar para que toda la justicia no sea punitiva. No todo puede dar cárcel”, agregó.

A la petición del cierre se le suma demoler el patio dos de ese penal, donde hay 1.700 internos y las condiciones de infraestructura son deplorables.

“El Ministerio de Justicia le dio la orden al Inpec y Uspec de demoler el patio dos. Y deben hacerlo para evitar una tragedia allí. Lo acabo de ver, es lamentable el estado. Una construcción de los años 70 y no se le ha dado mantenimiento”, agregó Negret.

La Personería de Medellín también hizo un recorrido por este centro penitenciario el pasado de enero, a través de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, que ratificó que el hacinamiento en un 229 por ciento.

Juan Fernando Gómez, personero delegado para los Derechos Humanos, dijo que preocupa que en Bellavista hay dispuesto un guardián para vigilar a 64 internos.

“Pero a esta misma unidad de guardia le corresponde además la custodia de todo el establecimiento carcelario, incluido los traslados de los internos al área de sanidad o de salud, lo anterior significa que en la práctica son dos unidades de guardia por cada 1.600 internos”, explicó la Personería en un comunicado.

Para la Personería, no solo preocupa el grado de hacinamiento sino también la dificultad que tiene el personal de custodia para ejercer su labor, el déficit de guardianes.

MEDELLÍN