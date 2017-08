Elección de representante estudiantil divide opiniones en la U. de A.

25 de agosto 2017 , 08:39 a.m.

La Universidad de Antioquia vive por estos días un enfrentamiento de posiciones respecto a la elección del representante estudiantil ante el Consejo Superior. Las diferencias radican, no tanto alrededor de la existencia de esta figura, que todos consideran necesaria, sino de la fecha y la forma cómo debe escogerse.

La opinión del rector Mauricio Alviar se centra en que es su obligación legal convocar a la participación de los estudiantes en el proceso de elección, algo que no se hacía desde hace 14 años. Por ello, con el apoyo del Consejo Académico, que se reunió ayer, hizo un llamado a la comunidad educativa para que continúe actividades académicas y no se sume a la asamblea permanente declarada el pasado miércoles por la asamblea general.



La postura de esta última es aplazar hasta el 2018 la elección del representante estudiantil, de modo que primero se haga una reforma en el proceso, que garantice transparencia y mecanismos de control y vigilancia para quien asuma ese cargo.



Otros estudiantes consideran que se debe realizar la jornada de elecciones el próximo 5 de septiembre. Hasta el momento, hay tres planchas inscritas y validadas, así como el voto en blanco. No hay un umbral, por lo cual quien obtenga la mayoría, sin importar el número de votantes, será el ganador.

El rector aseguró que algunas facultades suspendieron actividades por la asamblea permanente, pero que otras siguen en clases con normalidad. Foto: Esneyder Gutiérrez

Aunque los alumnos de uno y otro lado aseguraron que no hay división, son notables las diferencias en los argumentos que sustentan sus posturas. Afirmaron también que de un lado y otro hay intereses políticos detrás de la elección del representante.



Para Alexánder Rúa, líder estudiantil, la decisión de la asamblea permanente por dos semanas, durante las que se suspenden las actividades académicas, se basó en que el rector no asistió a una invitación para dialogar sobre el tema.



“El modelo de elección se debe replantear, construir mecanismos de control, garantías de transparencia, temas de financiación, que se presenten candidatos de sedes regionales, que haya posibilidad de revocatoria”, indicó Rúa, quien dijo que se le extendió una nueva invitación al rector para que el próximo martes, a las 10 a. m., conversen en el Teatro Universitario Camilo Torres.



Por su lado, Alviar expresó que mantendrá abierto el proceso e indicó que las consecuencias de suspender las clases son negativas para la U. de A.

Por un lado, se reversa uno de los logros que ha tenido la institución al regularizar su calendario académico con el de otras universidades en los últimos tres semestres.



Por otro lado, los 103 estudiantes extranjeros y los muchos más de otras regiones de Antioquia se afectan, al tiempo que las horas de los profesores de cátedra se descuentan aun cuando no puedan dictar las clases.

Entre tanto, para Santiago Vélez, estudiante de Sociología y candidato a representante estudiantil, el momento adecuado para las elecciones es y no en 2018, cuando se junta con otras elecciones, como las presidenciales. “No puede predominar la idea del miedo de que los estudiantes voten”, aseguró.



Con él coincidió Luis Felipe González, estudiante de maestría y otro candidato, quien afirmó que este es un mecanismo de participación que debe unificar el estudiantado, así como llevar aspectos educativos muy importantes ante el Consejo Superior. Ambos aseguraron que dentro de sus propuestas está la creación de mecanismos de control para ese cargo.

Sin embargo, Rúa consideró que es necesario crear primero los mecanismos de control y luego hacer las elecciones.



Lo cierto es que las directivas mantendrán abierta la convocatoria e, incluso, si llegara a resultar desierta, la volverán a abrir el próximo semestre.



