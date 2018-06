Misión de la ONU en Hidroituango evaluó riesgos durante 9 días

La Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó, luego de la alerta suscitada por un informe sobre la emergencia en Hidroituango, que el estudio en el cual se señalan fallas en la estructura de la presa se trata de un reporte técnico con hallazgos preliminares entregado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Este reporte preliminar de expertos de la ONU, que visitaron Hidroituango del 23 al 31 de mayo, despertó dudas en lo referente al lleno prioritario de la presa, debido no solo a que indica que dicha obra no cumple con prácticas estándar, sino por la estabilidad respecto a un deslizamiento.

Desde el principio se sabía que el lleno no iba a ser con todas las especificaciones FACEBOOK

TWITTER

Por eso, entre las recomendaciones, está la necesidad de reforzar significativamente el lleno prioritario (protección aguas arriba, estanqueidad, protección aguas abajo) para que la presa “pueda ser considerada como una estructura permanente”.



La ONU aclaró que la misión de expertos que estuvo en la obra “en ningún momento tuvo ni ha tenido el objetivo de realizar una auditoría a Hidroituango y, por ende, sus recomendaciones se dan estrictamente en el marco de su contribución al manejo positivo de la emergencia”.



Al respecto, Luis Javier Vélez, vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM, indicó que la medida de lleno prioritario de emergencia se tomó para evitar una catástrofe, pero aseguró que la estructura se construyó bien.



Vélez añadió que una vez el lleno llegue a la cota 418, se comenzará a trabajar en la solución definitiva de la presa, “la cual será una estructura que sin duda quedará con una estabilidad y una impermeabilidad que garantiza su permanencia por 50 o más años”, aseguró.

Entre tanto, para Santiago Ortega, director del grupo Energía de la Universidad EIA, realizar el lleno prioritario ante la contingencia era la única opción, pues si se hubiera seguido construyendo la presa al ritmo programado, no se hubiera llegado a tiempo a la cota 410.



“Desde el principio se sabía que el lleno no iba a ser con todas las especificaciones. Me parece importante la parte del informe de la ONU que sugiere hacer una impermeabilización del núcleo. Una vez hecha, se puede seguir construyendo el lleno como estaba planteado”, señaló Ortega.

Preocupación en la Mojana

El viernes, un informe técnico ambiental elaborado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge reveló las consecuencias catastróficas para Córdoba y la subregión de la Mojana ante un eventual rompimiento de la presa de Hidroituango.



La advertencia señala que al menos 13.972 kilómetros que corresponden al área de la Mojana quedarían inundados, afectando a más de un millón de personas.



El informe fue presentado a Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, en Montería, donde se analizó la contingencia que se vive por la crisis de la hidroeléctrica.



Tras analizar los posibles riesgos que advierte la autoridad ambiental de Córdoba, Murillo señaló que tomó nota de las implicaciones y agregó que se adelanta un plan de manejo integrado iniciado desde EPM con las gobernaciones, alcaldías y las corporaciones autónomas.



En el informe también indica que las afectaciones posteriores a la inundación serían la pérdida de la capa orgánica por lavado de la erosión fluvial en tierras fértiles del ecosistema, afectación de suelos producto del lavado y contaminación con residuos sólidos.



Murillo agregó que EPM entregará un nuevo informe la próxima semana, en el cual se evalúa cuál es el riesgo asociado a las condiciones geológicas de la masa rocosa, al caudal del río Cauca y a la presión de la presa. “EPM ha tomado las medidas correctas, y esas recomendaciones preliminares plantean la toma de varias medidas, de las cuales ya hemos adoptado algunas”, explicó.

Pescadores demandan al proyecto

No solo hay afectaciones en la obra, aguas abajo; los pescadores afectados por Hidroituango interpusieron una demanda al proyecto ante las dificultades que tienen con su actividad económica.



El abogado Rafael Moreno, en representación de 517 familias de pescadores de Tarazá, Cáceres, Nechí, Caucasia, y Zaragoza, llevaron el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, argumentando que el proyecto les incumplió con las condiciones prometidas en el proceso de socialización.



MEDELLÍN y GUDILFREDO AVENDAÑO