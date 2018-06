ONU dice que informe sobre Hidroituango fue entregado a Minambiente

En un comunicado publicado este viernes por la oficina en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los estudios revelados esta semana y que señalan fallas en la estructura de Hidroituango, el organismo aclaró que dichos hallazgos son preliminares y que fueron entregados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del Comité Ambiental Interinstitucional para la contingencia de la hidroeléctrica.

El reporte preliminar revelado este jueves por Blu Radio, advierte que “la parte superior de la presa (relleno prioritario) fue diseñada y construida en emergencia, que constituye un punto débil que si falla puede conducir a una ruptura de la presa”, y agrega que el diseño del relleno prioritario no cumple con prácticas estándar. Esta situación elevaría el riesgo de fracturación hidráulica de la capa de arcilla.



No obstante, de acuerdo con la ONU, la misión que se habría llevado a cabo del 23 al 31 de mayo se realizó con los objetivos de apoyar la evaluación de la estabilidad e integridad de la presa, ayudar en el proceso de toma de decisiones y ofrecer recomendaciones sobre la emergencia ambiental y los planes de contingencia.

La misión de expertos en ningún momento tuvo ni ha tenido el objetivo de realizar una auditoría a Hidroituango FACEBOOK

TWITTER

"En este sentido el Sistema de Naciones Unidas en Colombia se permite aclarar que la misión de expertos en ningún momento tuvo ni ha tenido el objetivo de realizar una auditoría a Hidroituango, y por ende sus recomendaciones se dan estrictamente en el marco de su contribución al manejo positivo de la emergencia", advierte el comunicado.



De igual forma, el organismo internacional aclara que el informe técnico de la misión todavía está en proceso de elaboración, y que se entregará oportunamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Sobre el tema, Luis Javier Vélez, vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM, indicó este jueves que los datos del reporte no están actualizados, no obstante, aunque la empresa asumió que la misión de la ONU fue realizada el 18 de mayo, el organismo internacional asegura que esta comenzó 5 días después.

Ellos (ONU) no pudieron ver el avance definitivo del lleno prioritario. Cuando realizaron la visita, los trabajos no tenían el avance actual FACEBOOK

TWITTER

“Ellos (ONU) no pudieron ver el avance definitivo del lleno prioritario. Cuando realizaron la visita, los trabajos no tenían el avance actual”, dijo Vélez.



El directivo de EPM argumentó que el informe también indica que la presa no contaba con protección del enrocado, algo que era cierto en el momento de la visita y agregó que desde que se llegó a la cota 410, ya tiene este elemento de protección “y cumple perfectamente con el propósito”.

NACIÓN