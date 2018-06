ONU advierte que presa de Hidroituango presenta fallas estructurales

Tras una misión que busca evaluar desde el pasado 18 de mayo la situación en Hidroituango, este jueves, un informe de la ONU, revelado por Blu Radio, detalló cuál es el estado actual del proyecto y las falencias encontradas en la estructuras subterráneas, presa y vertedero de la hidroeléctrica.

De acuerdo con el informe, el diseño del relleno prioritario no cumple con prácticas

estándar debido a que el gradiente hidráulico, a través de la capa de arcilla en el nivel 385 m, excede los límites recomendados. Esta situación elevaría el riesgo de fracturación hidráulica de la capa de arcilla.



Por otra parte, el estudio también señala que aunque los cálculos del diseño siguen en curso, se tienen dudas en cuanto a la estabilidad de la presa respecto al deslizamiento en la interface de la capa y de la pendiente aguas arriba.



También se registró que hay contaminación de filtros en la presa y vertedero, y que no hay un tratamiento adecuado del contacto entre el núcleo de arcilla y el estribo (la roca no está recortada, la capa de hormigón lanzado está agrietada, etc.)".



Esta situación sería crítica si se tiene en cuenta que la presa es estable si el núcleo de arcilla es efectivo, pero, asegura el informe de la ONU, los factores de seguridad son bajos. "Si el núcleo de arcilla no funciona correctamente y el relleno se satura, la presa no es estable", señala el estudio.



Estos son los otros hallazgos sobre la estructura de la presa y el vertedero:

El relleno prioritario sobre el nivel 385m es una estructura temporal diseñada en la emergencia y construida muy rápidamente.

El relleno prioritario no cumple con recomendaciones internacionales en términos de diseño y construcción.

Reconstruir la presa durante la estación seca, según el diseño, sería demasiado arriesgado.

Para ser considerada como una estructura permanente, necesita ser reforzada significativamente (protección aguas arriba, estanqueidad, protección aguas abajo).

Necesita ser monitoreada tan pronto como el nivel del agua llegue a 385m.

De otro lado, la ONU expone cómo fue su evaluación a la gestión del manejo de la contingencia por parte de EPM. De esta manera, indica que la transmisión de información de monitoreo del deslizamiento por parte de la empresa no ha sido clara para que los actores de emergencia puedan tomar decisiones. Considera, además, que “el monitoreo actual genera datos difíciles de entender y con alarmas falsas”.



El organismo internacional también señala en el informe que el plan de emergencia de EPM no es el adecuado y prosigue diciendo que las comunicaciones públicas de esta empresa no han dimensionado claramente el peligro al que está expuesta la población después del deslizamiento.



"No se identifica una clara línea de gestión de la emergencia dentro de EPM – directores ausentes, liderazgo invisible. El hecho que los empleados suben información sobre peligros inminentes a las redes sociales (etiquetando a ministros) en lugar de subir la alerta por la cadena de mando sugiere que no confíen en los niveles superiores", señala el informe de la ONU.

'Es una presa extraordinariamente bien construida': EPM

Ante las revelaciones, Luis Javier Vélez, vicepresidente de proyectos de generación de EPM, indicó que si bien el informe apenas se dio a conocer recientemente, los datos que tiene no son actualizados.

Ellos (los ingenieros de la ONU) no pudieron ver el avance definitivo del lleno prioritario. Cuando realizaron la visita los trabajos no tenían el avance que tienen actualmente

"Ellos (los ingenieros de la ONU) no pudieron ver el avance definitivo del lleno prioritario. Cuando realizaron la visita los trabajos no tenían el avance que tienen actualmente", explicó Vélez.



Por ejemplo, prosiguió el directivo de EPM, el informe de la ONU, indica que la presa no contaba con protección del enrocado. Algo que era cierto en el momento de la visita. Sin embargo, desde que se llegó a la cota 410, ya tiene este elemento de protección "y cumple perfectamente con el propósito".



De igual forma, fue enfático en asegurar que no hay estándares internacionales en lo referente a llenos prioritarios. "Los estándares internacionales de calidad sí los hay en cuanto a construcción de una presa, y esos los cumplimos. Es una presa extraordinariamente bien construida", contó Vélez.

