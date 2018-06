Obras para mejorar parque La Bailarina iniciarán en agosto

Luego de cerrar la licitación pública para las obras de mejoramiento del parque La Bailarina, ubicado en El Poblado, la próxima semana empieza el proceso de selección de la empresa que se hará cargo de las mismas.



Tras la adjudicación, se espera que en agosto se firme el acta de inicio de las obras, que se proyecta tendrán una duración de seis meses, así lo informó Camilo Builes, subgerente de Diseño e Innovación de la Empresa de desarrollo Urbano (EDU).

El funcionario detalló que las obras de mejoramiento, que abarcan 2.000 de los 12.000 metros cuadrados que tiene el parque, se enfocan en cuatro frentes: la construcción de una zona de juegos infantiles, un mirador que permita aprovechar la buena vista que hay en el lugar, un espacio para actividades como yoga, baile, picnics, entre otras actividades, y un gimnasio al aire libre.



El objetivo es que la comunidad aledaña al parque por fin pueda apropiarse del lugar. Por ello, otro de los elementos fundamentales es el componente paisajístico, que incluye mejorar la iluminación.



En este sentido, se harán dos trabajos: la instalación de luz artificial y la intervención de especies de árboles de gran altura que obstruyen en este momento el paso de la luz natural.

Con las adecuaciones se espera que el parque albergue más manifestaciones culturales y artísticas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Asimismo, uno de los focos es devolverle la seguridad al parque, la razón principal por la cual los residentes cercanos no lo visitan mucho.



Según explicó Pedro Juan Arango, edil de la Junta Administradora Local (JAL) de El Poblado, la comunidad recibe con agrado el anuncio de las obras, pues en esta comuna se han tenido muy abandonados los parques, durante muchos años.



Específicamente sobre el parque La Bailarina dijo que allí hay un gran foco de inseguridad y se ha convertido en un espacio para el consumo de drogas, por lo cual los residentes no han logrado apropiarse de él.

Un lugar de homenaje

Justamente la inseguridad fue la que desembocó en el nombre que hoy lleva el parque. El 15 de junio de 2008, Isabel Cristina Restrepo, una bailarina de ballet fue asesinada en el lugar, cuando en un intento de abuso sexual, recibió cuatro puñaladas.



Aunque al responsable lo arrestaron un mes después y dictaron una condena en su contra, la lucha de la madre de la víctima, Betty Cárdenas, se enfocó también en convertir el lugar del crimen en un espacio diferente. Es decir, ella lleva 10 años buscando la renovación del parque.



Para Cárdenas, hacía falta una adecuación urbanística, mejorar la iluminación, arreglar los senderos peatonales y las bancas.

Pero, según explicó, en los 10 años que han pasado, se dieron cuenta de que los mismos habitantes del sector estuvieron en contra de la renovación del espacio, pues las bancas, según ellos, atraían los vicios. Sin embargo, la lucha de esta madre no se detuvo.



Uno de sus logros fue que el lugar llevara el nombre La Bailarina, en honor a su hija. Ella y otros artistas de la ciudad han hecho varios actos simbólicos en memoria de la joven. Sin embargo, indicó, en las últimas administraciones no ha recibido mucho apoyo para ello.

Por eso, catalogó como positivo el hecho de que la EDU hoy adelante el proceso de renovación. “Es un paso más, es una demostración de que los ciudadanos de a pie, como los artistas, como la gente normal que no está forrada en millones, también tiene incidencia en los cambios sociales. Es una voz de aliento”, dijo.



El sueño es tener un espacio agradable y bonito, donde cada año se pueda seguir rememorando la vida de la joven con música, poesía y baile. Pero además, para que la ciudad pueda apropiarse del territorio.



El otro deseo es que se haga una escultura en el parque para honrar la memoria de su hija. Cárdenas dijo que en 2009 fue aprobado un presupuesto para hacerla, pero que aún no se ha ejecutado. “Ese presupuesto para la escultura quedó embolatado con cada cambio de administración, siempre hubo una disculpa o una prioridad mayor”, anotó.



Hoy, lo que sí será una realidad es la intervención del parque, que forma parte de una estrategia de la alcaldía llamada ‘Parques para vos’, con la cual se espera adecuar más de estos espacios públicos en la ciudad.



En el de La Bailarina se hará una inversión de 2.000 millones de pesos, aproximadamente, explicó Builes, quien añadió que la comunidad será la más beneficiada, pues este lugar está privilegiado por una amplia zona verde en la que se pueden realizar distintas actividades entre amigos y familia.





