Estos son los cambios viales por obras del Paseo Bolívar de Medellín

Empezaron en firme las obras del Paseo Bolívar, proyecto que busca recuperar el espacio público del centro de Medellín y volverlo más atractivo y más verde, con la siembra de 148 árboles y más de 510 jardineras.

En total serán intervenidos 52.000 metros cuadrados de espacio público, en donde el peatón será fundamental, además, se construirán 591 metros de ciclorrutas, con lo que se prioriza la circulación de peatones y la movilidad no motorizada.



La Alcaldía de Medellín invertirá en la transformación de Bolívar más de 33.000 millones de pesos. Ayer comenzaron actividades en tres frentes de trabajo sobre la carrera Bolívar con San Juan.



El secretario de Movilidad, Humberto Iglesias Gómez, explicó que los principales cierres viales por la obra urbanística serán en Bolívar (carrera 51) entre San Juan (calle 44) y Maturín (calle 46), Bolívar entre Colombia (calle 50) y Calibío (calle 52) y Boyacá (calle 51) entre Carabobo (carrera 52) y Bolívar.

“Estos cierres en esos tres frentes de obras afectarán un poco la movilidad mientras se realizan las intervenciones, pero tenemos un plan de contingencia muy bien elaborado en compañía de toda la Administración. Además ocho rutas de buses también cambiarán”, aseguró el funcionario.



Las rutas que modificaron sus viajes son: Trinidad 161, Guayabal 142, Santa Mónica 202, Robledo Kennedy 252, Belén - Santra 316, San Cristóbal C-23, Robledo Villa Flora 250 (microbuses Robledales, La Pola y Curazao) y Robledo Las Margaritas 251.



Por ello, el Secretario recomendó que los usuarios de estas rutas estén atentos a los cambios y parqueaderos temporales, los cuales serán informados por la empresa de transporte y gestores sociales del proyecto.



Iglesias además recomendó que los conductores de vehículos particulares eviten el centro y que cuando lo visiten vayan en transporte público colectivo o en el metro.

Precisamente, la obra del Paseo Bolívar busca privilegiar al peatón, al ciclista y al transporte público. Cuando esté listo, nos se restringirá el vehículo particular, pero tendrá un tráfico lento.



La gerente del Centro, Pilar Velilla, dijo “que no se va a construir nada sobre lo que no existe, no inventaremos otra ciudad, estamos tomando un lugar de memoria de la ciudad para mejorarla, se ampliarán los pasos peatonales y se estrecharán las vías”.



Igualmente, Velilla explicó que la transformación no solo será física sino también social. “En este corredor habrá espacio para 105 venteros en módulos, habrá arborización, amoblamiento urbano y los pisos serán blandos”, recalcó.



Las obras durarán 12 meses y el paseo tendrá conexión con cuatro plazas, la plazuela Nutibara, la plaza Botero, el parque Berrío y la plazoleta del parque San Antonio, además, conectará con la avenida La Playa y la avenida Oriental.



La obra incluye iluminación debajo del viaducto del Metro que servirá para recobrar la dinámica nocturna del centro, así como de sus plazoletas y sus puntos de encuentro.



