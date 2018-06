Obras del Metroplús en Envigado estarían listas para julio

28 de junio 2018 , 06:00 a.m.

Cuando a los comerciantes de Envigado, afectados por los retrasos de las obras del tramo 2A del Metroplús, les preguntan cuándo creen que estas serán terminadas, responden con una frase garcíamarquiana: “Un día de estos”.



Alfredo Tamayo, presidente del comité de afectados y miembro de la veeduría ciudadana del Metroplús, expresó que ya no se hacen ilusiones cuando les dan una nueva fecha de entrega de la obra. “Vemos mucha descoordinación en el trabajo. Algunas veces trabajan mucho, otras veces nada. Yo no creo en los compromisos que hacen, porque no los cumplen”, expresó Tamayo.

Y es que la obra, que comenzó en agosto de 2016, debió haber sido entregada en septiembre de 2017. Luego de varias prórrogas, y como lo informó este diario el pasado 24 de abril, se puso una nueva meta para la terminación: el pasado mes de mayo. Cuando el tiempo se cumplió, se pospuso de nuevo la entrega, esta vez para el 15 de julio.



Según César Hernández, gerente del Metroplús, las demoras se deben principalmente a tres factores: 50 por ciento ha sido causado por problemas administrativos y logísticos del contratista, que es un consorcio mexicano; 45 por ciento, a los hallazgos arqueológicos que se hicieron en la zona, entre los que se encontraron vasijas prehispánicas y elementos pertenecientes a los primeros años republicanos; por último, un 5 por ciento ha sido producto de imprevistos, como el traslado de redes que han sido obligatorios para las construcciones.

El proyecto del Metroplús ha sido un desacierto total en Envigado.

Hernández señaló que los problemas con la empresa contratista han sido constantes desde que se comenzaron las obras. “Este es un proyecto que no se contrató con ley nacional de contratación, sino con pliegos del Banco Mundial. Tiene una especie de multa, que se denomina indemnización por demora, que le estamos aplicando a la empresa”, explicó el gerente.



Hernández añadió que la otra semana se estará haciendo un recuento completo de lo que la empresa deberá pagar para indemnizar por las demoras presentadas.

Jorge Correa, concejal de Envigado que ha sido crítico del desarrollo de las obras en ese municipio, opinó que la construcción del Metroplús ha sido un “desacierto total”. “Envigado lleva más de 10 años esperando el proyecto. Desde la planificación, sentimos que Envigado no ha sido la prioridad”, comentó Correa.

El cabildante dijo, además, que la forma en que se hizo el contrato genera dificultades para que desde el concejo se le haga control político. Esto porque, como bien se dijo, el acuerdo se hizo bajo los preceptos del Banco Mundial, que son diferentes a las condiciones nacionales en la contratación

Recorridos y demoras

Desde hace meses se hacen recorridos por la obra, en los que participan el alcalde de Envigago, Raúl Cardona, junto al gerente del Metroplús, los concejales del municipio y representantes de los ciudadanos y comerciantes.



Tamayo, como presidente del comité de afectados, cree que los recorridos no han tenido mayor efecto en la práctica. Según dijo, les prometen entregas que después no alcanzan a cumplir.



Sin embargo, según su forma de ver, estos han servido para mostrar que el Metroplús y la alcaldía de Envigado se han interesado por sacar el proyecto adelante. Correa, por su parte, opinó que ir a estos recorridos es “frustrante” por el lento desarrollo de las obras. “Cuando uno va y visita en campo, ve que hay retrasos en los pagos a los trabajadores. Es muy complejo lo que pasa con los comerciantes: algunos han tenido que reducir trabajadores, han visto sus ingresos disminuidos”, dijo el concejal.

Esta queja de los comerciantes la refuerza Tamayo, quien comentó que, en uno de los recorridos, un hombre les comunicó que había tenido que cerrar su negocio por las pérdidas.



Por ello, los comerciantes del sector recibieron este año un beneficio tributario para aliviar el mal momento que pasan: se les hizo un descuento del 50 por ciento en el impuesto predial. Tamayo, a pesar de eso, opinó que, más que reparar las pérdidas, la medida ha servido para mitigar los estragos, pero que los daños al comercio son evidentes.

El frente de hallazgos arqueológicos terminó sus labores. Foto: Jaiver Nieto

Uno de los temas que más complicó el avance de las obras fueron los hallazgos arqueológicos que se hicieron durante las excavaciones. Para rescatar esos objetos de valor histórico se contrató a un grupo de expertos en el tema. Cuando en abril este diario informó sobre los retrasos de las obras, fue anunciado que los trabajos arqueológicos durarían un mes más. Es decir, debían ser terminados en mayo. Sin embargo, apenas fueron concluidos el pasado domingo.



El fin de semana fue liberado el frente 3, que es el de arqueología. Luego de eso, explicó Hernández, deben terminar esa área, que es la calzada de la vía. Con esto, la nueva fecha de entrega de la obra quedaría para entre el 15 y el 20 de julio.

Para antes de que se acabe este mes deben terminarse los otros cuatro frentes de la obra, en los que ya se está pavimentando y poniendo piso. Además, se están instalando los nuevos semáforos, pues los que hay en este momento datan de antes de que la construcción comenzara.

Si bien, la obra está en la etapa final y ha superado la fase arqueológica, Hernández comentó que es muy probable que sea entregada en la nueva fecha que fue estipulada. Sin embargo, el gerente de Metroplús reconoce que hay un riesgo con la conexión de una tubería, pues habría que desviarla y hacer un corte del servicio de agua en Itagüí, Envigado y La Estrella. Esta razón, en opinión de Hernández, sería la única causa que podría generar un nuevo retraso.



