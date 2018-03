Contratistas de PTAR Aguas Claras viven panorama oscuro

Aportar a la construcción de una megaobra de 1,5 billones de pesos, que tratará el 90 por ciento de las aguas del río Medellín, era el anhelo de más de 800 contratistas y proveedores vinculados por el consorcio hispano-coreano HHA, que se hizo con la licitación que sacó Empresas Públicas de Medellín (EPM) para realizar la obra en 2011.

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Aguas Claras es una obra programada para 36 meses y va en más de 72, generando extracostos por 60.000 millones de pesos y un perjuicio para los contratistas quienes aseguran que han tenido que absorber dicho costo.



“Si por ejemplo a mí me contratan para una obra de 100 pesos, 70 se van para costos directos (materiales, mano de obra, transportes y equipos) y el 30 restante lo componen la administración, los imprevistos y la utilidad. Para ese trabajo yo veo que demoro 10 meses y preveo que en ese 30 por ciento, me llevo 10 pesos para administración. Pero el problema fue que la obra no tardó 10 meses sino 18 por culpa de HHA que no tenía diseños finales ni el recurso para comprar los materiales requeridos a tiempo”, explicó John Anderson, vocero de Noria S.A.S, una de las compañías afectadas.



Así, los 10 pesos planeados se convirtieron en 18 sin que el consorcio les reconociera los 8 restantes. La empresa, de 500 empleados, enfrenta actualmente un proceso de liquidación forzosa decretado el año pasado por Supersociedades.

“Llegamos a facturarles 14.000 millones de pesos solo en mano de obra, pero nos retribuyeron 1.400 millones. Hemos pedido ayuda a EPM pero dicen que no es competencia de la empresa resolver esa situación por ser un asunto entre particulares. Tanto que hablan de responsabilidad social y no nos ayudan”, contó con amargura mientras sacó uno de los tantos documentos que tiene con el logo de EPM.



‘Estamos ahí’ es el eslogan de la empresa. “No para nosotros”, refutó el afectado. Lo mismo opinó Mauricio Cadavid, representante legal de Colbombeos de Concreto S.A.S, otra de las empresas afectadas por la obra.



“A mí me contrataron para vaciar las losas de concreto. Eran 111.000 metros cúbicos de concreto lo que decía el contrato que debíamos vaciar. Arrancamos en mayo del 2013 y después de tres meses el consorcio metió al contratista Argos, por precio superior al nuestro, para hacer el mismo trabajo”, contó Cadavid.

Si bien no está en Medellín, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello es de vital importancia para el agua de la ciudad. Foto: Esneyder Gutiérrez

Al pedir explicación, el consorcio les dijo que debían quedarse los 28 meses que duraba el contrato y serían multados en caso de querer salirse. “Nos terminaron diciendo que solo íbamos a cumplir 33.000 metros cúbicos y nos forzaron a firmar un otrosí para modificar la cifra. Pero al final terminamos vaciando 23.000 metros cúbicos. Terminé desgastado y la empresa casi que se acaba”, narró Cadavid.



Indicó que cada vez quedan menos de quienes formaron una mesa de afectados para pedir que les retribuyeran su trabajo. De los más de 100 afectados, 50 fueron a la primera reunión pero ahora quedan 20. “Muchos se desanimaron porque es muy triste ver cómo pasa el tiempo y no vemos solución. Hay otra cosa muy delicada y es que el consorcio quiere contrademandarnos. Es decir, los subcontratistas vamos a resultar siendo culpables de los retrasos. Entonces ese litigio se va a seguir alargando y nosotros no tenemos músculo financiero para aguantar una cosa de esas”, expresó Cadavid.

‘Somos los principales afectados’: HHA

Si bien el consorcio ha sido objeto de cuestionamientos, tanto por los contratistas como por el Concejo de Medellín, ellos aseguran ser los más perjudicados por la situación, y por eso han realizado sus propias acciones legales.



“HHA es el principal afectado por la situación y se mantiene al frente del proyecto por la apuesta y decisión de las compañías que lo integran de terminar las obras de la PTAR Bello para Medellín. Tras analizar la situación y los contratos, el consorcio determinó que, en algunos casos, pudieron existir razones imputables a algunos contratistas que hubieran generado un daño a HHA o a las obras de la PTAR y en este sentido ha utilizado y continuará con los mecanismos contractuales y legales disponibles”, aseveró el represente del consorcio, Manuel Vera.



Sobre los incumplimientos en la obra, el vocero explicó que la complejidad de la PTAR, al ser la más grande y moderna del país, es proporcional a la de los problemas que aparecen durante su ejecución. Agregó que los contratos tienen instrumentos legales que permiten resolver las disputas y controversias. HHA ha presentado tres controversias referidas a su contrato con Aguas Nacionales EPM, las que serán resueltas por una Comisión de Resolución.



En lo referente al litigio con los contratistas, afirmó que solo tienen conocimiento de 17 que están presentando algún tipo de reclamo. “Son el 2 por ciento del total de contratistas y proveedores. Muchas de esas empresas que ahora reclaman habían firmado liquidaciones, transacciones y paz y salvos con el consorcio tiempo atrás, o incluso nunca antes de esta aparición en medios habían reclamado nada, ni lo han hecho en estos últimos meses. Es decir, hay algunas empresas, dentro de esas 17, que pareciera que ‘se apuntaran’ a reclamar al ser invitadas por el reducido grupo inicial de reclamantes o por sus abogados”, contó Vera.



De igual forma, aseguró que el consorcio no mantiene cartera vencida con ningún contratista, ni debe factura alguna pues los pagos están al día.



Sobre lo que no dieron información, por estar actualmente en un proceso arbitral, fue sobre si contrataron o no a Argos por un trabajo al que ya habían contratado al Colbombeos de Concreto.

Concejo también cuestiona

En un derecho de petición, la concejal María Paulina Aguinaga le preguntó a EPM si había iniciado algún tipo de multa o proceso en contra de HHA por los más de dos años de retraso, pero la respuesta de EPM fue que no lo ha hecho, lo que resulta inconcebible para los corporados y los afectados.



“El consorcio los ha invitado a que acudan a las instancias para la resolución de controversias de sus contratos, de la misma manera que ha hecho el propio HHA con quien, a su vez, es su contratante: Aguas Nacionales EPM. Si entre dos partes no hay acuerdo, se debe acudir a una tercera para que sea ésta quien decida”, dijo el vocero del consorcio.

Avance de obra

Sin embargo, para el consorcio, se están realizando todas las acciones correspondientes para terminar las obras, que avanzan en un 92 por ciento.



“En estos momentos ya se están realizando las pruebas en carga de los equipos que tratarán el agua. Se prevé la terminación de las obras y el inicio de la operación para el segundo semestre del presente año”, puntualizó Vera.



