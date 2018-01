Alcaldía de Medellín asegura que estas obras serán realidad en 2018

No entregar obras físicas por perseguir ladrones. Pasar más tiempo en la virtualidad que en lo físico. Mucho tiempo y pocas obras.



Esas son algunas de las críticas que se escuchan en Medellín hacia la Alcaldía Municipal por presunta lentitud en la ejecución de proyectos de infraestructura.

La concejal María Paulina Aguinaga indicó en sesión del Concejo, a mediados del año pasado, que de las 150 obras que se llevan a cabo en la ciudad, 23 las inició la anterior alcaldía, 34 la actual Administración, 84 faltaban por comenzar y 6 por definir.



Datos que concuerdan con los expresados por Carlos Julio Díaz, presidente de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo, quien manifestó en el balance del año pasado, realizado a finales de noviembre, que es preocupante identificar que en el cumplimiento presupuestal de gastos de 2017 hay un total de 150 proyectos que presentan bajos niveles en su ejecución, entre 0 y 20 por ciento.

“La ciudad se ve bloqueada en movilidad no solo porque se vean obras por todas partes, sino porque muchas van muy atrasadas, como las del Centro, los corredores verdes, cable Picacho, ciclorrutas. Y en el corredor vial de la 80 no hay claridad”, manifestó Díaz.



Añadió que desde la veeduría esperan mayor y mejor eficiencia y eficacia en la capacidad de ejecución de la Administración.



Por su parte, tanto el alcalde Federico Gutiérrez, como Paula Andrea Palacio, secretaria de Infraestructura Física de la ciudad, negaron que hubiera retraso en los cronogramas.



La servidora pública dio un parte de tranquilidad y mostró un derrotero de obras físicas que se entregarán este año y otras, como cable Picacho, empezarán trabajos.

Parques del Río 1B

Parques del Río terminaría este año con un 80 por ciento de ejecución según la Secretaría de Infraestructura Foto: Juan Augusto Cardona

La etapa 1B, que se adelanta en el costado oriental de la avenida Regional, ha generado molestias no solo en quienes se han visto restringidos en movilidad, sino también en comerciantes de la zona de influencia.



Palacio contó que los inconvenientes con la gente del sector de Barrio Triste (Centro) fueron más por los trabajos en el traslado de redes que por el soterrado. “Ha sido difícil porque la ocupación que se daba en la zona de impacto de la obra fue desplazada por los trabajos en la misma, pero muchas de esas actividades se hacían de manera informal. Allí se hizo un acompañamiento con dependencias como Desarrollo Económico, Cultura e Inclusión Social para otorgar posibilidades de legalizar sus trabajos”, dijo la funcionaria.



En este sector, dijo Palacio, ya se culminó el grueso del traslado de redes que fue en lo que más se trabajó durante 2017. También hubo adelantos en la pantalla occidental del soterrado, que superó el 80 por ciento en su finalización.



“Ya comenzamos con la pantalla oriental y esperamos que esté terminada en este 2018. También comenzarán las excavaciones del soterrado, así como los trabajos de urbanismo para terminar el año con un 80 por ciento de ejecución”, precisó la secretaria.



En el plan de tránsito que se tiene estipulado, permanecerán abiertos cuatro carriles en la avenida Regional sentido sur-norte desde la 33 hasta la calle San Juan.

Malla vial

El 70 por ciento de la malla vial estaba en regular estado. Este año se invertirán más de $100.000 millones Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

A mitad del año pasado, la dependencia reveló que el 70 por ciento de la malla vial se encontraba en regular estado. En ese entonces se invirtieron cerca de 58.000 millones de pesos para reparar la capa asfáltica, logrando 8.500 reparaciones y tapando 14.000 huecos para lo que se requirieron 40.000 toneladas de material.



“Para el 2018 se destinarán 102.000 millones de pesos, algo que nunca se había hecho y con lo que superaremos las 17 cuadrillas que por lo general hacían 120 reparaciones diarias”, agregó Palacio, y puntualizó que la estrategia ahora será “menos huecos y más rehabilitación de tramos grandes de malla vial” para pasar de un estado regular a uno bueno que podría durar 25 años en condiciones favorables.

Plan Integral del Centro

Este año se entregarán tres obras en el Centro. Galería Bolívar es una de esas Foto: Esneyder Gutiérrez

Tres obras sobresalen en este plan: Galería Bolívar, que consiste en intervenir 52.000 metros cuadrados de espacio público y una inversión cercana a los 30.000 millones de pesos. Esta obra presenta un avance cercano al 40 por ciento y se entregará en el primer semestre de 2018, aseguró la secretaria de Infraestructura.



El segundo es el Paseo Urbano de La Playa, que consta de tres etapas que abarcan desde el Teatro Pablo Tobón Uribe hasta la Plaza Minorista.



Finalizando este año, la primera fase estará culminada y se dejará “muy terminado” el tramo dos, entre el Teatro Pablo Tobón Uribe y la Oriental.



Precisamente, en la avenida Oriental está el tercer proyecto, un corredor verde de 2,3

kilómetros en donde sembrarán 308 nuevos árboles. “Esta obra presenta un avance superior del 30 por ciento y estará lista este año”, indicó Palacio.

Parques para vos

Según la secretaria de Infraestructura, ‘100 parques para vos’ es un proyecto que el año pasado pudo avanzar con 29 parques reparados entre mantenimientos puntuales e intervenciones más integrales.



Este año se intervendrán 40 más, entre los que sobresalen el Parque de Belén, el de Cristo Rey y el de Laureles.



“En el primer semestre estaremos mejorando 15 parques y finalizando el segundo semestre los demás”, informó la funcionaria, quien añadió que en el cuatrienio, la inversión para el proyecto supera los 80.000 millones de pesos.

Obras de valorización de El Poblado

La transversal inferior con Los Balsos, la obra de valorización más controversial de El Poblado Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

De 23 obras que se tenían planteadas en El Poblado, ya 16 fueron terminadas. “Estamos muy prontos a culminar dos más y para este año pondremos en servicio a principios de febrero la doble calzada de Los Parra. Otra que estaremos finalizando este año son los dos deprimidos que van en Los Parra y Los González sobre la Inferior”, dijo Palacio.



Además, ya hay procesos de licitación para el mejoramiento de Los Mangos, de San Lucas y otro tramo de la 34.

PTAR de Bello

La PTAR de Bello estaría operando a finales de primer semestre del 2018 Foto: Juan Augusto Cardona / Para EL TIEMPO

Después de cerca de tres años de retraso, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Bello, infraestructura donde se tratará el 95 por ciento del agua del río Medellín, comenzará a operar en marzo y estabilizará su operación en agosto de este año.



Según EPM, la ejecución de la obra supera el 90 por ciento. En este momento el consorcio HHA (conformado por las firmas coreanas Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., y la española Acciona Agua) avanza en el montaje del cableado eléctrico y está finalizando el montaje mecánico.



También desarrolla otras obras como construcción de vías internas y acabados en la fachada, instalación de cielorrasos, ventanería y pintura.



