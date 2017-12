‘Habitantes de Urabá tendrán mejor tarifa en los peajes’

El cobro de nuevos peajes en Urabá le abrió paso a un posible paro regional en la zona.

Tras las manifestaciones ocurridas el pasado martes en la subregión de Urabá por dicho recaudo de supuestas tres casetas ubicadas en aproximadamente 80 kilómetros de distancia, el ministro de Transporte, Germán Cardona, habló sobre la situación que tiene en vilo a la población.



El encargado de esa dependencia aclaró que tanto la ubicación de dichos peajes como el recaudo de los mismos, se dio a partir de estudios que duraron aproximadamente de tres años.



“El cobro de los peajes va firme desde el primero de enero del próximo año. Pero lo que hay que aclarar es que todos los habitantes de la zona de influencia de las casetas (Chigorodó, Carepa, Turbo, Apartadó y Necoclí) tendrán tarifas más económicas y que las motos, principal medio de transporte utilizado en esa subregión, estarán exentas del pago. Y eso es lo que los promotores de las manifestaciones no le han dicho a la gente”, aclaró Cardona.



De hecho, según él, en el país hay más de 5 millones de motocicletas circulando. “Y aseguro que hay muchísimas en Urabá, las cuales no van a pagar ni pagarán esos peajes”.



De igual forma, el jefe de cartera indicó que dos de las casetas serán de cobro unidireccional, lo que en realidad supondría dos peajes en lugar de tres.

La de Chaparral (entre Urabá y Chigorodó) que será en sentido norte - sur. Y la de Cirilo (Turbo).



Si bien aún no está claro el cobro en dichas casetas, el encargado de esa dependencia aseguró que los vehículos livianos pagarán cerca de 4.000 pesos y los de mayor tamaño de transporte público terminarán cancelando poco menos de 6.000 pesos.

Por eso, también desmintió el rumor de que se aumenten cerca en 3.000 pesos los pasajes de transporte público, los cuales pasarían de costar de 6.000 a 9.000 pesos por pasaje.



Sin embargo, tras una reunión a mediados del año entre los alcaldes de la zona de influencia, la Gobernación de Antioquia y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se informó que dentro de la conciliación establecieron que la tarifa diferencial aplicada para los usuarios recurrentes de las vías, así como para los vehículos matriculados en la subregión de los municipios de Turbo, Necoclí, Apartadó, Carepa y Chigorodó será así: Categoría I: 2.100 pesos y Categoría II: 3.100 pesos.



“Pero no hay necesidad de que hagan paros, si no quieren peajes pues no hacemos obras. Y el Gobierno va e invierte en ejecución de obras en otras partes del país. Esta no es una pelea entre el Gobierno y la comunidad, se trata de hacer trabajos que fomenten el desarrollo de una nuevos peajes en el Urabá antioqueño, subregión que es muy importante para el país, por eso las tarifas diferenciales”, aclaró el funcionario.



Explicó, además, que hace tres meses en el sur de Guajira hubo quejas por la instalación de un peaje. Allí, dijo Cardona, el concesionario estaba trabajando en la zona pero la comunidad no quiso que se realizara dicha obra y también hubo paro.

“Entonces se suspendió y no se hará ningún tipo de vía. Sería una lástima que pasara lo mismo en Urabá por un pequeño grupo de personas que está en contra”, dijo.



Inversiones en Urabá



El ministro de Transporte aseguró que en dicha subregión, el Gobierno ha invertido más de 470.000 millones de pesos en mantenimiento de vías con el objetivo principal de desarrollar la doble calzada entre los municipios de Chigorodó y Turbo e intervenciones de rehabilitación, mejoramiento de las vías existentes, en sectores específicos del corredor vial.



Además, precisó que con Mar 2, una autopista de cuarta generación (4G), se garantizarán las condiciones técnicas y operativas de esa zona gracias a la nueva concesión encargada de la operación y mantenimiento durante 25 años de más de 110 kilómetros entre El Tigre y Necoclí.



‘Incumplieron un acuerdo’



En el acuerdo firmado entre la ANI y los alcaldes de la zona de influencia de los peajes, se habría establecido una serie de obras complementarias que, según los mandatarios y el diputado de la Asamblea de Antioquia, Manuel Márquez, no se cumplieron.“Llevamos todo el año en la discusión. La gente estaba a la expectativa porque primero vieron que instalaron un peaje entre Chigorodó y Carepa, luego otro a la salida de Turbo y una caseta más en Riogrande”, contó el corporado.

Por eso, se conformó una mesa de iniciativa ciudadana para buscarle una salida al tema. Se pidió la reubicación de dos de esos peajes (Riosucio y Chigorodó). La ANI quedó de estudiar el tema y luego se firmó un convenio que se habría incumplido.

“Les quedaron mal a los Alcaldes con las obras complementarias que iban a hacer en las vías y por eso se ‘patrasiaron’ con ese acuerdo y ya no están de acuerdo con el cobro de esos peajes”, explicó Márquez.



Agregó, que entre las obras contempladas estaban: una variante en Chigorodó, una ampliación del puente de Apartadó, una variante y mejoramiento de la vía en Carepa y otra variante en Turbo.



“Ninguna de las obras que la ANI prometió se han hecho ni se van a hacer porque indicaron que tenían un déficit muy grande y que si no se cobran los peajes no se termina la vía”. De allí, según el corporado, lo que dice la comunidad es “sí a los peajes, pero no donde están ubicados”. Incluso, propusieron que uno de esos se moviera hacia la salida entre Mutatá y Chigorodó pero la ANI dijo que no”.



Por su parte, el ministro de Transporte indicó que no realizó ningún acuerdo sobre dichas obras y que la instalación de los peajes se debió a estudios especializados.



Habría paro indefinido



Sergio Monsalve, vocero del comité de transportadores de Urabá, advirtió que hasta que la ANI no termine las negociaciones con el Comité de Iniciativa Ciudadana no aceptarán el cobro de dichos peajes. “Somos la única subregión que sí acepta dichos peajes, incluso a tarifa plena, pero que sea en una justa ubicación y no donde están instalados y es la única petición que tenemos”, dijo el vocero.



De comenzar el recaudo, como lo indicó el ministro Cardona, la idea de los manifestantes es convocar a un cese de actividades en el que participarán diversos sectores de la región urabaense a partir del primero de enero del 2018.

Después de la jornada pacífica de protestas, esperan una cita con el Ministro.



DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

REDACTOR DE EL TIEMPO

MEDELLÍN

