Nuevo espacio para la atención de segundo nivel a caballos

28 de enero 2018 , 09:00 a.m.

28 de enero 2018 , 09:00 a.m.

Gracias a un convenio por 10 años, entre la Universidad CES y la Asociación de Criadores de Caballos Criollos Colombianos de Silla (Asdesilla) fue inaugurado el Centro de Salud y Acondicionamiento Animal (Cesas). Este es el primero en su género que llega a la vereda El Tablacito, municipio de Rionegro considerado el corazón del movimiento ecuestre para el adiestramiento y entrenamiento de caballos.



“El objetivo del centro veterinario es pensar en todas las facultades y en el modelo de desarrollo, es esa interacción que hay entre la sociedad y la universidad para generar conocimiento y nuevas soluciones”, aseguró Jorge Julián Osorio, rector de la Universidad CES.

El directivo agregó que la universidad no puede quedarse aislada ni sola. Que digan que en ella es donde se tienen soluciones, en articulación con la sociedad y que se puede construir y evolucionar.



Las instalaciones del nuevo centro veterinario parecen un rancho americano. Consta de 12 pesebreras para la atención, que hacen las veces de alojamiento para los animales que deben permanecer allí; dispone de un espacio para procedimientos menores y de biotecnología para inspecciones y pequeñas cirugías y una Sala de Derribo, donde realizarán procesos menores con anestesia.



En la parte exterior, y gracias a la cercanía y el convenio con Asdesilla, cuenta con el picadero con coliseo, para el entrenamiento y la evaluación del caballo atleta. Este espacio es necesario para que en los entrenamientos los caballos se puedan mover ampliamente y mejorar el desempeño.



En el lugar se le brindará una atención de segundo nivel, cirugías simples, procesos de biotecnología y de entrenamiento. Atenderán animales que no requieren cuidados especiales. Si es necesario un diagnóstico más complejo, el animal tendrá que ser trasladado al Centro de Veterinaria y Zootecnia CES que presta servicios de tercer nivel, ubicado en Envigado.

El lugar cuenta con equipos de alta tecnología para brindar un servicio más oportuno a los caballos que no requieren una atención de tercer nivel. Foto: Esneyder Gutiérrez / Para EL TIEMPO

La iniciativa de la universidad, para generar un mejor desarrollo, es llegar a donde están los productores y los asociados que son los que necesitan las soluciones. “La idea es traerles la ayuda, el conocimiento, el diagnóstico y la salud hasta donde están las necesidades, no nos podemos quedar en las universidades de frente a un tablero y de espalda a los productores. Nuestro deber es estar frente a ellos y ayudarles”, expresó Jhon Didier Ruiz Buitrago, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia CES.



El Centro dispondrá de seis profesionales de la universidad CES que tienen especialidades en las áreas de medicina deportiva, biotecnología de la reproducción, medicina interna, cirugía y anestesiología, algunas veces estarán acompañados de estudiantes.



Pero el proyecto también será de gran provecho para programas de equino terapia o terapia asistida con animales, que entre otras cosas terminaría favoreciendo a las personas o a los niños con problemas como autismo o incluso con problemas cognitivos.

​

Para la adecuación e infraestructura invirtieron 160 millones de pesos, más 200 millones en equipos y capacidad instalada para ofrecer un óptimo funcionamiento y garantizar el bienestar de los equinos.



El presidente de Asdesilla, Alvaro Mesa, dijo que “Nosotros, los 175 socios, estamos aquí por el caballo criollo colombiano. La idea de hacer una alianza con la universidad, es traer la academia al caballo, que haya una fundamentación, enseñarle a la gente el porqué de las cosas desde la fisiología del caballo, su anatomía, patología y correcto entrenamiento”.

No solo los caballos de alto rendimiento tendrán acceso a los servicios, también los equinos de los campesinos del Oriente Antioqueño, podrán beneficiarse del lugar. Foto: Esneyder Gutiérrez / Para EL TIEMPO

Además, este espacio, está articulado con el resonador magnético que recientemente fue inaugurado en el Centro de Veterinaria y Zootecnia CES y que, según las directivas, hasta el momento ha sido un éxito.



Esto debido a las vidas de los animales que han podido salvar y a los procesos asertivos en los tratamientos, ya que gracias a esta adquisición, los veterinarios especialistas cuentan con un mejor y seguro diagnóstico de las diferentes patologías de los animales, especialmente la de los caballos.



Pero, no solo los ejemplares de Asdesilla tendrán acceso a los servicios. Las directivas de la universidad CES manifestaron que el centro veterinario en Rionegro es de puertas abiertas y que también los productores equinos de la región, tienen acceso y se beneficiarán con los servicios. Otro de los programas creados para la población campesina del Oriente antioqueño, por parte de la universidad CES, es EquiCES, grupo de estudio que realiza brigadas de salud, donde se le brinda atención primaria a los caballos que son de trabajo en diferentes veredas y fincas cercanas.Esperan que con el nuevo centro veterinario, esa población pueda acceder con sus caballos a las atenciones de segundo nivel, que no es posible realizar en las fincas.

Único resonador magnético para grandes especies está en el CES

Con el fin de lograr diagnósticos más exactos de las enfermedades que afectan a los animales y garantizar tratamientos más efectivos, el Centro de Veterinaria y Zootecnia (CVZ) de la Universidad CES de Medellín adquirió en diciembre pasado un resonador magnético de última tecnología, el único de Colombia que puede ser usado para especies de pequeño y gran tamaño.



El dispositivo, que fue traído desde Italia y empezó a funcionar en noviembre pasado, les permite a los especialistas realizar imágenes diagnósticas de alta calidad para determinar con precisión patologías. Así será posible identificar lesiones, presencia de líquidos, fluidos y elementos en los órganos. Además, contribuye al estudio de neoplasias (cáncer).



En otros centros veterinarios del país ya existen resonadores magnéticos para pequeñas especies, como perros y gatos, pero no hay ninguno de este tipo para bovinos y equinos, explicó Carolina Cataño Gil, gerente del centro veterinario, quien añadió que la ventaja es que el aparato no emite radiaciones ionizantes, por lo cual los médicos y los pacientes están más seguros.



La gerente también dijo que el resonador, que tuvo un valor de 2.000 millones de pesos con toda su infraestructura, instalación y envío, es de gran utilidad para detectar problemas en la columna y lesiones en las patas.

Primer resonador magnético para animales de gran tamaño en Colombia. Foto: Esneyder Gutiérrez / Para EL TIEMPO

El procedimiento, que se utilizaba con especies grandes antes de adquirir el resonador magnético, no permitía definir con exactitud las enfermedades, por lo cual en muchas ocasiones se concluía que no había nada qué hacer para salvar al animal y se recurría a la eutanasia, según indicó Cataño.



Entre tanto, Jorge Julián Osorio, rector de la Universidad CES, sostuvo que el equipo funciona por la emisión de ondas electromagnéticas que logran captar una imagen de alta nitidez, un procedimiento que no es tan perfecto como una tomografía. Una imagen de tal calidad asegura diagnósticos muy acertados, que se complementan con la infraestructura que tiene la institución para los tratamientos.



Se prevé que con el resonador se atenderán animales grandes, principalmente caballos, de Antioquia, Cali y el Eje Cafetero.





Esneyder Gutiérrez

Para EL TIEMPO

sociales.eltiempo@gmail.com