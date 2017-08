El ‘Rock n’ Roll’ se escucha y se escribe

“Esto es un cuento de pasión”, fueron las palabras de Fáber Ortega, director de la revista Rock n’ Roll, el nuevo medio de comunicación independiente y de distribución gratuita que llegó a las calles en el presente año.



La idea surgió en un bar, en un parche con cervezas, donde tres amigos fanáticos del género decidieron escribir sobre la música con la que crecieron y que hoy, poco se escucha.



Su primera edición tuvo la financiación del director, quien argumentó que “encontró el trabajo perfecto”. El proyecto lleva el mismo nombre de la agencia de publicidad de Ortega, quien ve la revista como su mejor pasatiempo, pues es el encargado, además, de todo el diseño gráfico.

Su línea editorial es variada pues no solo escriben desde un aspecto musical sino de todo lo que este conlleva como estilo de vida.



Algunas de las 13 secciones de la publicación son: ‘Yo soy Rock n’ Roll’, en la que aparecen personajes famosos con la revista; ‘Rock review’, que detalla la revisión de un disco clásico y ‘Rock events’, que muestra los eventos de interés en la escena del rock local, nacional e internacional.

Jorge Santamaría, editor y escritor del medio explicó que la revista no es de carácter noticioso pero que en la realización de algunas ediciones ocurrieron sucesos que no pudieron dejar de lado, como lo fue la muerte de Chris Cornell.



Santamaría agregó también que “hasta el momento la revista trabaja a pérdida y que depende mucho de la pauta publicitaria” encargada de financiar su impresión, pues se quiere que su distribución sea gratuita ya que buscan lectores y no compradores.



Con olor a revista ‘fina’ y papel llamativo, circulan bimensualmente 4.000 ejemplares en 50 puntos de la ciudad.



Su imagen y diseño son atractivos. Sin embargo, Santamaría detalló que en ocasiones las personas dejan de lado los textos.

Además de existir en formato impreso, lo que sus creadores consideran necesario para volverse una revista de tipo coleccionable, Rock n’ Roll se puede leer en versión digital ingresando a la página web www.rocknrollrevista.co.

Para Diego Suárez, quien reside en Utrecht, Holanda, “el medio es una oportunidad para reivindicar la cultura rock, la cual ha sido asociada con una manada de vagos y no como un estilo de vida”. Él ha sido lector desde la plataforma digital de los textos publicados y le gusta la iniciativa de sus amigos paisas.



Otra de las expectativas que tiene este nuevo medio local es el de crear una aplicación para celulares donde la revista se pueda leer, ya que, según su director y dueño, las nuevas tecnologías deben integrarse con el impreso.



Las publicaciones no comprenden un subgénero específico del rock y en sus tres ediciones se ha escrito de bandas que cantan en inglés y en español.



Para Ana Cristina Trujillo, segunda editora y encargada de manejar las redes sociales, el medio ha buscado tener un crecimiento escalonado y por ello no han querido realizar un lanzamiento con “bombos y platillos” hasta lograr consolidar un número considerable de publicaciones.



Rock n’ Roll se puede conseguir gratuitamente en diferente bares, tiendas de ropa y motocicletas, salones de tatuajes y academias de música, teatros y eventos de Medellín.



A este reciente proyecto cada vez se suman más personas interesadas en escribir sobre la música que se niega a morir en la ciudad.

MARÍA CAMILA SALAZAR

Para EL TIEMPO





MEDELLÍN