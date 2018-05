Nostalgia en los 30 años del gol de Andrés Escobar en Wembley

El ‘maestro’ Alexis García encaja el balón en el ángulo del tiro de esquina. Andrés Escobar, joven zaguero que despunta como figura de la Selección Colombia, sube al área contraria como era su costumbre.

Corre el minuto 20 de la segunda parte y Colombia, con un equipo inolvidable, cae 0-1 ante Inglaterra. El gol lo marcó Gary Lineker, a los 20 minutos del primer tiempo.

Es el tercer partido de una gira europea: ante Escocia (0-0) y ante Finlandia (0-3).

Es 24 de mayo de 1988 en la fría Londres y el escenario el mítico estadio de Wembley.

Fortín de los inventores del fútbol y campeones mundiales de 1966. Le llaman ‘El templo del fútbol’.

​

Rene Higuita, Luis Fernando ‘Chonto’ Herrera, Luis Carlos Perea, Andrés Escobar, Carlos Mario Hoyos, Leonel Alvarez, Alexis García, Eduardo Redín, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, Jimy Arango y Arnoldo Iguarán integraban aquella recordada nómina estelar.



Entre las figuras de los primeros cotejos, está el espigado Escobar con sus 1,84 metros de estatura. Muchacho de clase media de Medellín con dos años como profesional y apenas seis juegos con selección.

Había debutado solo 55 días atrás, en Armenia ante Canadá (3-0), para inaugurar el estadio Centenario. Desde entonces, según las estadísticas, disputó 266 partidos oficiales con Atlético Nacional, ganó una Copa Libertadores, dos Ligas de Colombia y una Interamericana. En total logró 19 anotaciones con Nacional y una muy recordada con la selección Colombia.



“El equipo inglés está ganando pero está ‘apurando tinta’, -narró el locutor Benjamín Cuello-. Pelota por elevación”. En la cancha, Escobar casi caminando, se impulsa. Impacta el balón. El esférico va al extremo izquierdo del legendario portero Peter Shilton, golpea el horizontal y de picabarra, ingresa al arco inglés.



“El frentazo bellísimo, gol. Gooooooool de Colombia. Andrés Escobar”, ‘cantó’ el narrador deportivo. La tribuna explota. El zaguero corre. Salta como un niño. Levanta su brazo y al bajarlo le envuelve un abrazo inmenso: Alexis, luego el ‘Pibe’, después Redín y el ‘Flaco’ Hoyos.



“Bonita la anotación, ¡extraordinaria! -dice el comentarista David Cañón-, Andrés Escobar, venía diciéndoselo en partidos anteriores, como la gran figura. (...) Veintiún años nada más tiene ese muchacho, zaguero central que fue al ataque y por donde más les duele, les mete el frentazo”.

El frentazo bellísimo, gol. Gooooooool de Colombia. Andrés Escobar FACEBOOK

TWITTER

Mi hermano amado

“Lloré, -recuerda Santiago ‘Sachi’ Escobar-, hermano de Andrés. Vivía en Cali, jugaba en América. Estaba solo, así me gustaba ver los partidos de la Selección”.

El exfutbolista y hoy técnico de la Universidad Católica de Ecuador, evoca la alegría del gol. “Era el gol de mi hermano amado, un muchacho humilde que se merecía este triunfo”.



Dos veces campeón con Atlético Nacional como estratega, ‘Sachi’ recuerda que entonces, cuando no eran tan sencillas las comunicaciones, tardó días en hablar con su hermano.



Andrés lo llamó desde Bogotá a su regreso de Europa. “Fue una alegría gigante. Fue autocrítico, habló de lo que había hecho mal en la gira. Le recordé que mantuviera la humildad porque ese gol representaba mucho”, dice.

Un abrazo inolvidable, un jugador inmortal

“Ese abrazo no fue solamente por el primer gol de Andrés, sino por toda su carrera, toda su vida” expresa Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, recordando el momento de la anotación. Agrega que “Él llegó a nuestra Selección y dijo ‘presente’, no solo como futbolista sino como persona”.



El capitán eterno del combinado nacional, quien se considera amigo de la familia -jugó con ‘Sachi’ en las selecciones juveniles de 1981-, confiesa que “es muy difícil hablar de Andrés, pero también es alegría, un honor”.



Después de abrir su corazón, el particular tono del ‘Mono’ cambia de nostalgia a orgullo. “Fue un gol histórico para Colombia. Me dio alegría no solamente a mí, sino a todo el grupo, a toda Colombia porque un gol en Wembley no era nada fácil y lo metió Andrés”.



Pocos futbolistas anotan goles que se quedan grabados en la memoria y el corazón de un país.



Sin duda, Andrés Escobar Saldarriaga es uno de ellos y por eso ahora, 30 años después, se evoca al ‘Inmortal 2’ y su único gol. Pues como dice el ‘Pibe’, “los futbolistas pasan, solo queda la persona y Andrés quedó porque no era un ser 10 puntos, sino 100 puntos”. El próximo 2 de julio se cumplirán, también, 24 años de su absurdo y triste asesinato .



VÍCTOR VARGAS RODRÍGUEZ

Para EL TIEMPO

Medellín

@victorvargas72