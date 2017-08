No todos le echaron flores a la feria de los antioqueños

09 de agosto 2017 , 10:44 a.m.

Después de 11 días de programación cultural, gastronómica y de festividades, la Feria culminó con un balance de más de 23.000 visitantes, de las 26.000 personas presupuestadas inicialmente.



Esos visitantes, de los cuales 10.000 fueron extranjeros, le dejaron a la capital antioqueño un total para la ciudad de 65.000 millones de pesos, cifra igualmente inferior a la proyectada, que era de 77.000 millones de pesos.

La secretaria de Cultura, Amalia Londoño, informó que a los eventos de entrada libre de la Feria –como Plaza de Flores, Parque Cultural Nocturno, Zona que Suena, entre otros– asistieron más de 1’100.000 personas, siendo el Desfile de Silleteros el que más afluencia tuvo, con 800.000 personas.



Sin embargo, a pesar de ser el evento más concurrido, también fue el que más quejas tuvo.

Una de las principales molestias que evidenciaron los visitantes fue la instalación de 45 palcos alrededor del Desfile, los cuales salieron al mercado con un valor de 95.000 pesos.



La disposición de estas tarimas no solo dejó un menor espacio para el resto del público, sino que también obligó a tapar con vallas otros espacios.



“Gracias señores por privatizar la feria de los paisas, por dejar a los pobres sin absolutamente nada que disfrutar de la feria”, “Sería bueno que regresara la Feria de las Flores al pueblo, son de y para el pueblo, ahora les dio por privatizar todo”. Esos fueron algunos mensajes de los ciudadanos subieron a redes sociales cuando intentaron llegar al evento y no encontraron espacio.

Concierto "gratis" con zona VIP en la Floresta... nunca me había tocado. Privatizar la Feria es un acto reprochable pic.twitter.com/56DZGpW1v8 — Tomás Tintinago (@ttintinagov) 5 de agosto de 2017

Para la secretaria de Cultura, la Feria no se ha privatizado, pero sí recalcó la importancia de los recursos que dejan los eventos privados.



“Estos dejan una derrama económica importante que son necesarios para la ciudad. Pero decir que se está privatizando es una afirmación de la que se pega mucha gente por desconocimiento. Pero todos los eventos públicos de la Administración fueron de entrada gratuita, a excepción de un sector del Desfile de Silleteros”, explicó Londoño.



Aclaró, sobre ese evento, que los recursos por el pago de estos palcos privados son para el beneficio de los silleteros, pues con esto se les paga todo el año y se sostiene la cultura silletera.



Y es que ni siquiera quienes tenían boletas de palco pudieron salvarse. Otra de las problemáticas fue que no dejaron ingresar a estos lugares después de cierta hora.



“Entendemos las quejas, pero en las boletas estaba especificado el horario y las condiciones para el ingreso porque o sino se convierte en una situación difícil de controlar”, explicó la funcionaria.

Sin embargo, aseguró que todas las sugerencias e inconformismos de las personas serán tomadas en consideración para mejorar el evento del próximo año.



“Desde ya estamos analizando cómo en el otro costado podamos hacer una organización para que la gente pueda verlo de manera más organizada, pero reiteramos el llamado a que las personas lleguen más temprano y estén más atentos a las indicaciones que están en la boletería”, contó la secretaria, quien añadió que se reforzará el tema de comunicaciones.



De otro lado, María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, explicó que la ocupación hotelera se situó en 66 por ciento, siendo El Poblado, Laureles y el Centro las zonas con más movimiento hotelero.

En cuanto a labores de control e inspección, la secretaría de Salud inspeccionó 1.800 puntos de venta de alimentos, decomisando 2,8 toneladas de carne irregular y 375 kilos de carne en descomposición. También decomisaron 735 unidades de licor fraudulento.



Por su parte, Camilo Zapata, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), aplaudió el comportamiento de los visitantes durante los eventos de la Feria de las Flores, pues no hubo temas graves de accidentalidad o contratiempos.



Aclaró el director que la evacuación que se hizo sobre uno de los puentes peatonales, no se dio por daños en la infraestructura sino para controlar el flujo de personas.“La gente comenzó a tomar fotos de una abertura, pero eso se ve en cualquier puente, es normal. Pero no fue porque se hubiera resquebrajado”, aseguró Zapata.

Asistencia a eventos

La Feria de las Flores 2017 comenzó con un concierto inaugural en el sector Obelisco al que asistieron 20.000 personas. A los escenarios artísticos y culturales, que se llevaron a cabo en los cinco corregimientos de Medellín acudieron 9. 500 personas.



De otro lado, la Plaza de Flores, que este año estrenó dos lugares, volvió a tener una masiva asistencia de 43.000 personas en el Parque Norte y 190.000 en Ciudad del Río (sur de Medellín).



De igual forma, casi 40.000 personas también se dieron cita en los nuevos escenarios como Parque Cultural Nocturno, mientras que Zona que Suena fue visitada por 28.600 personas.



