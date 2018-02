‘No es nuestra filosofía’: rector de UPB, tras polémica de minifaldas

Luego de la polémica que dejó el mensaje publicado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en el que sugería a las alumnas no usar minifaldas en la institución, el padre Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, rector de la institución, dijo que "esa no es nuestra filosofía ni política, ni está en el manual, ni en el régimen docente".



“En ningún momento un estudiante podrá decir que un docente, un director de su carrera, un decano o el vicerrector le haya dicho algo que se refiera a lo que se publicó en redes sociales. Todo lo contrario, trabajamos con el máximo respeto, ellos confían en nosotros y por eso nos escogieron para su formación”, dijo.

El polémico comunicado recomendaba a las mujeres aprender a combinar el tipo de ropa con el clima y el lugar. Asimismo, les decía que debían evitar ir de vestido, como si fueran para una fiesta, y no usar zapatos altos, "a no ser que tengas una exposición, trabajo o entrevista".



“Es lamentable lo que pasó y las interpretaciones que se le dieron, de ninguna manera hay una intención de crear normas para que la persona se vista de cierto modo. Si nosotros miramos el comunicado, tiene una redacción simple, un lenguaje joven, unos tips, pero no era la intención del texto, se tomaron como unas normas para la universidad y no es así”, aclaró.



Respecto a la publicación de un vídeo que coincidió con el comunciado, sobre una joven a quien le levantan la falda y la tiran al piso, el rector dijo que la Universidad está haciendo el debido proceso. “Eso no puede suceder, el muchacho dice que son amigos, que estaban charlando y que esa charla los llevó a ese acto y la joven dice que no pensó que ese vídeo lo llevaran a las redes”, explicó el sacerdote.

La Universidad pide disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas o atropelladas, pero la comunicación no tenía mala intención FACEBOOK

TWITTER

El padre contó que todas las publicaciones oficiales tienen un filtro, pero que este era un blog, y que nunca lo vio antes de ser publicado, aclaró que no lo conocía y que de ser así, ese texto no se hubiese publicado.



“Nuestra universidad tiene la trazabilidad en cursos de formación humanista y tiene un porcentaje muy alto de mujeres, aún en carreras tradicionales donde eran más los hombres como Medicina, Derecho e ingenierías”, añadió



Y agregó que toda esta polémica les dejó un aprendizaje, una enseñanza, para que haya más espacios para conversar, estar más cerca de los estudiantes y fomentar diálogos.



“La Universidad pide disculpas a las personas que se hayan sentido ofendidas o atropelladas, pero la comunicación no tenía mala intención”, concluyó.



MEDELLÍN