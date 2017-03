Niños de la comuna 13 buscan apoyo para jugar fútbol en Italia

Ser como Cristiano Ronaldo y jugar en Europa son los sueños que comparten Juan Manuel Zuluaga y Jeferson Ortiz, dos de los cinco niños del Club Deportivo Semillas de Vida y Paz de San Javier (comuna 13) que viajarán a Milán, Italia, entre el 10 y el 19 de abril.



Pero, conseguir tiquetes, hospedaje y alimentación no ha sido fácil. En el 2016, el equipo infantil, que entrena de lunes a jueves, no pudo participar en un torneo realizado en Estados Unidos por falta de dinero.



Y ahora, para el 2017, se les ha presentado una nueva oportunidad pero con destino a Italia, un país futbolístico con equipos como el Juventus y el Inter de Milán, y donde colombianos como Freddy Guarín y Juan Guillermo Cuadrado hacen presencia.



La misma historia, a ritmo de túneles y gambetas, la quieren repetir los cinco niños de la comuna 13 vistiendo la camiseta de la Selección Colombia en el Milano Football Festival, uno de los eventos más importantes de fútbol juvenil en Italia.



Sin embargo, el entrenador del equipo, Willington Arley Cano, pensó por un momento que se iba a repetir la situación del año pasado. “No nos dio el tiempo y tampoco los recursos. Ahora, nos han extendido la invitación hasta abril para que tengamos tiempo de conseguir el dinero e involucrar a los padres”.



Mateo Arango es el quinto niño que viajará a Italia. Él y sus compañeros de campo han encontrado en el fútbol dos oportunidades: la primera para divertirse y la segunda, para formarse como personas. Foto: Hanier Anturi Ramírez

Cada tiquete está presupuestado en un poco más de tres millones de pesos. Juan Manuel, estudiante de octavo grado, ya tiene el suyo después de unas rifas y un préstamo que hizo su madre. La abuela del niño también le ayudó.



Jeferson, por su parte, consiguió su boleto rumbo a Europa al igual que Juan Manuel pero con la colaboración de su tía.



Y, aunque los tiquetes de los cinco niños ya están casi listos a punta de rifas, préstamos y apadrinamiento, la alimentación y el hospedaje es lo que ahora preocupa al entrenador, a los padres y a los niños del equipo infantil, quienes hasta el momento no han viajado en avión.



Son aproximadamente 400 niños de la comuna 13, entre los 8 y los 17 años, los que practican fútbol como una herramienta que forma a seres humanos.

¿Qué han hecho las entidades públicas?

El entrenador del equipo contó haber pedido ayuda a la Administración Municipal. “Lo único que me ofrecieron fue hacer un préstamo al Banco de las Oportunidades que debía asumir yo al 0,8 por ciento”.



Según un vocero de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, en la Unidad de Niñez por el plan de desarrollo no se tienen los recursos para apoyarlos pues ya han sido destinados a la prevención de explotación sexual e institucionalización de niños en situación de calle.



Por otro lado, el Inder afirmó ayudar a los clubes pero con reconocimientos que van desde implementación hasta escenarios.



Cano y los niños, en vista de que no encontraron apoyo por parte de entidades públicas, esperan que las privadas y la ciudadanía se solidaricen y así puedan ir, como dice Jeferson, “a representar al país y no a hacer el ridículo”.



Contacto de Willington Arley Cano: 320 6658 9864



Hanier Anturi Ramírez

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN