Adrián cumplió su sueño de ser soldado de la patria

"Es una alegría, siempre ha sido un sueño que yo he querido cumplir, ser soldado", expresó Adrián Borja, un niño oriundo del Bajo Cauca antioqueño que desde hace tres años padece cáncer.



Este sábado, la VII División del Ejército Nacional cumplió el sueño de Adrián: servir a la patria como soldado de Colombia.

El General Alberto Mejía, comandante del Ejército, decidió enviarle a este niño un regalo de parte de la institución, además Adrián recibió una medalla por su valentía.



"Mi papá fue soldado, y yo les dije a ellos que yo quería ser lo que él fue", dijo el niño al explicar por qué tenía el sueño de ser parte de esta institución. Adrián agregó además que desde pequeño su padre le inculcó mucho amor por el país.



Adriana Fernández, madre del menor de edad, dijo que se siente muy contenta porque su hijo pudo cumplir su mayor sueño.



"Ya los médicos me lo entregaron y me dijeron que no hay nada qué hacer, pero Adrián ha sido un ejemplo y ha tomado esta enfermedad muy bien. Ha sido fuerte", expresó la madre.



Aunque los médicos pronosticaron que a Adrián le quedan pocos días de vida, su madre dice que espera viajar con él a su casa el domingo, y "sé que va a seguir, porque él es un luchador de la vida", dijo Adriana.



Por su parte, Enrique Borja, padre del niño, expresó que se siente muy feliz, "después de todo lo que yo le conté del Ejército, que era muy bueno servir y luchar por todos los colombianos, él me dijo 'papi, yo cuando sea grande y estudie, quiero ser como usted', y pudo cumplir ese sueño", contó.



"Para la institución es un motivo de orgullo especial, Adrián es una inspiración, encontrar una persona como él, en sus condiciones y con ese patriotismo y cariño, es un ejemplo y una inspiración para todos nosotros", concluyó el General Salgado.





MEDELLÍN

