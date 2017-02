Niegan consulta previa en Belén de Bajirá

Después de que las gobernaciones de Chocó y Antioquia enviaran respectivas cartas al Ministerio del Interior para dirimir el diferendo limítrofe de ambos departamentos sobre Belén de Bajirá, la dependencia respondió negando la posibilidad de que fuera la comunidad la que decidiera mediante el mecanismo de consulta previa.

Álvaro Echeverry Londoño, director de Consulta previa del Ministerio del interior, envió una comunicación al viceministro para la Participación e Igualdad de Derecho, Luis Ernesto Gómez, anunciándole que la inviabilidad de la consulta previa.

“No es procedente siquiera pensar que la función de deslinde y amojonamiento de un territorio perteneciente a un Departamento, daba ser sometido a consulta previa, no solo porque se trata de una decisión técnica a cargo del Estado, sino porque no sería la población étnica residente o domiciliada en dicho territorio la exclusivamente afectada, sino en general toda población resultaría afectada”, precisó el funcionario en el documento, quien añadió que debido a eso, no procede dicho mecanismo para resolver la soberanía de Belén de Bajirá.

Añadió también, que como no se advierte una afectación directa a los derechos étnicos, usos, costumbre y cosmovisión, no se tipifica la particularidad de la consulta previa.

Lo que sí planteó Echeverry, fue pensar en un proceso de participación general “entre pares y dentro de las alternativas y libertades contempladas en la Constitución y la Ley”.

Para Fredy Lloreda, Alto Consejero para la Gobernabilidad de Chocó, el expediente ya está en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y lo que resta es “publicar el mapa del Chocó y hacer amojonamiento en terreno”.

Es decir, realizar el proceso legal con el que se reclama a un juez que delimite los linderos en el terreno para evitar demandas entre los distintos propietarios del mismo, fijando cuales son los citados límites así como a quien pertenece cada parcela delimitada.

Se estima que en dos semanas se publique el nuevo mapa.

De otro lado, el Representante a la Cámara Nilton Córdoba, manifestó a la comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República pidió que se respete y acoja el informe del Igac.

"Nosotros (Chocó) haremos dentro del imperio de la ley lo que sea posible para defender un territorio que ha sido nuestro y debe seguirlo siendo. Si nos toca acudir a la justicia internacional lo haremos pero defenderemos los intereses del Departamento", preció Córdoba.

MEDELLÍN