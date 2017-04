Debaten si RIA es un negocio ‘marchito’

Con una meta de sembrar 20.500 hectáreas en el cuatrienio 2004-2007 –cerca de 5.000 hectáreas por año- en 2003 nació la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA).



Los socios, Gobernación de Antioquia (49,86 por ciento), Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA- (7,15 por ciento), EPM (35,74 por ciento) y la Alcaldía de Medellín (7,15 por ciento), habían aunado esfuerzos aprovechar las 3.600.000 hectáreas con vocación forestal que tiene Antioquia.

Tras casi 15 años de fundación, la Reforestadora no ha recogido los frutos esperados de la inversión hecha (casi 14.000 millones de pesos).



Así se dejó ver en el debate realizado en la Asamblea Departamental, en donde se socializaron los problemas financieros por los que atraviesa RIA.



Denuncias e investigaciones por pérdidas y mortalidad de plántulas, y especialmente, la reticencia de los demás socios para cumplir con los montos de capital suscritos, son las principales razones de la sequía financiera que atraviesa la Reforestadora.

A finales de 2016, el presupuesto de RIA era de $510 millones, mientras que los gastos y deudas llegaban a los $1.900 millones FACEBOOK

TWITTER

El diputado Juan Esteban Villegas, quien lidera la comisión de Hacienda de la Duma, indicó que ante la falta de capitalización de la mayoría de socios, RIA está en una situación financiera tan crítica que la única opción viable sería la liquidación.



“Según los informes de Tesorería de RIA entregados con corte al 31 de diciembre de 2016, el presupuesto disponible de la Reforestadora era de poco más de 510 millones de pesos, mientras que los gastos y deudas llegaban a los 1.900 millones de pesos. Es decir. Hay un déficit de 1.400 millones de pesos”, explicó Villegas.

El objetivo de RIA, tras su creación hace ya casi 15 años, era el de aprovechar las 3.600.000 hectáreas con vocación forestal que tiene Antioquia. Foto: Archivo/ELTIEMPO

No solo eso. La empresa requiere una inversión anual entre 11.300 a 13.000 millones de pesos para su funcionamiento la cual no ha sido inyectada por la mayoría de los socios.



Como si fuera poco, según indicó el diputado Villegas, en el informe presentado por la Reforestadora se notó además “una “inexistencia de un plan de negocios actualizado, la reducción en hectáreas plantadas según último inventario realizado, la falta de mantenimiento oportuno a un poco más de 11.000 hectáreas sembradas y un incremento de las deudas tributarias”.



Ante dicho panorama, la mejor opción para RIA es la liquidación de la empresa según el diputado. Con lo que salga de esa operación, que serían cerca de 90.000 millones de pesos, Villegas propuso que el departamento “en un compromiso ambiental, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, continúe apalancando temas de educación ambiental, reforestación, recuperación de suelos degradados, delimitación de áreas protegidas, entre otros”.

Proponen otras opciones

De otro lado, para el director del IDEA, Mauricio Tobón, se deben buscar otras alternativas diferentes a la liquidación.



“No se puede salir corriendo a liquidarla, pues hay unas siembras importantes que están en un estado que son un buen negocio para quien vaya a explotarlas. Desde el IDEA Hemos cumplido con todas nuestras obligaciones societarias y de eso hay constancia en las actas de las juntas. Consideramos que es un activo muy importante para el IDEA y para el departamento”, explicó Tobón.

Ante la crisis Ambiental y la falta de 5.000.000 de arboles en Antioquia, liquidar la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) es un error. — Andrés Guerra Hoyos (@andresguerraho) 28 de marzo de 2017

Sin embargo, reconoció que “ciertas actuaciones en el pasado que no han sido las más transparentes” y le han traído dificultades a la compañía como las que hoy se ven.



El funcionario opinó que se debe analizar el modelo administrativo y de negocio para generar otras condiciones, pues para él, las reforestadoras son un buen negocio en cualquier parte del mundo.



“¿Entonces por qué aquí no? Hay vez hay más privados haciendo ese tipo de inversiones en Antioquia, por eso también se podría buscar otros socios para RIA”, indicó Tobón.



Y es que el modelo, de pago a propietarios de predios y retorno a largo plazo tampoco parece convencer a EPM. “EPM no ha concretado si tienen interés de seguir en RIA o no. En 2016 nos reunimos con el gerente de EPM y nos indicó que mientras se continúe con el modelo actual, no estarían interesados en invertir”, contó Villegas.

Ciertas actuaciones en el pasado que no han sido las más transparentes y han traído las dificultades que hoy se ven. FACEBOOK

TWITTER

Otra de las propuestas ante la situación financiera de la Reforestadora, es precisamente la llegada de nuevos socios estratégicos. Para el corporado, este capital privado debería tener una participación mayoritaria en la compañía, y que se mantenga la presencia del sector público pero con participación minoritaria.



Este mes, la Duma solicitará de manera formal al gobierno departamental que no se dilate más la suerte de RIA y que se tomen decisiones de raíz.

MEDELLÍN